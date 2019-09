100.000 elbiler: Amazon-sjef Jeff Bezos står bak verdens største elbil-bestilling

Det er all grunn til å tippe at det er god stemning hos det Michigan-baserte Rivian akkurat nå. Elbilselskapet, som ennå ikke har begynt produksjonen av bilene sine, har akkurat fått inn en bestilling på intet mindre enn 100.000 elektriske varebiler fra Amazon.

– Vi vil gjøre en forskjell, sa Jeff Bezos da han presenterte den nokså saftige elbil-bestillingen. Skjermbilde: Amazon

– Vil gjøre en forskjell

Amazon-gründer Jeff Bezos, verdens rikeste mann har forlengst satt i gang prosessen med å gjøre det amerikanske nettselskapet til en foregangsaktør innen miljø.

– Vi har bestemt oss for å bruke vår størrelse og posisjon til å gjøre en forskjell, sier Bezos i en pressemelding.

Med opprettelsen av The Climate Pledge vil Bezos at Amazon og andre selskaper skal innfri kravene fra Parisavtalen ti år før tiden.

Innen 2024 skal 80 prosent av gigantens energibruk være fornybar, og innen 2030 skal selskapet utelukkende bruke fornybar energi. Amazon leverer ti milliarder pakker i året, og elektriske varebiler er en viktig del av satsingen for å få ned utslippene. Varebilene skal utvikles i samarbeid med Amazon, og bilene skal levere sine første pakker i 2021. Året etter skal nettgiganten ha 10.000 varebiler på veien, og bestillingen skal være komplettert i 2030.

Slik ser Amazon og Rivian for seg at de elektriske varebilene skal se ut. Illustrasjon: Rivian/Amazon

36 milliarder kroner

Tekniske data er ennå ikke offentliggjort. Men når hele flåten av elektriske varebiler er på plass, skal disse ifølge Amazon spare miljøet for fire millioner tonn CO2-utslipp hvert år. Ifølge Forbes.com er ordren verdt minst fire milliarder dollar, altså rundt 36 milliarder kroner.

Elbilprodusenten Rivian regner med å være på markedet neste år med sine første biler. Her SUVen R1S. Foto: Rivian

Varebilbestillingen kommer etter at Amazon tidligere i år investerte 440 millioner dollar i Rivian. Den ikke ubetydelige elbil-bestillingen fra Amazon kom bare dager etter at Cox Automotive investerte 350 millioner dollar i elbilselskapet.

Amazon-ordren skal ikke forstyrre utviklingen og leveransene av selskapets to planlagte biler, SUVen R1S og pickupen R1T. Disse skal etter planen bli levert amerikanske kunder fra og med neste år.

Amazon har også investert store beløp i vindmøller, solcellepaneler og skogbeplantning. Samtidig som Bezos´ offentliggjorde Rivian-avtalen, ble det også klart at Amazon putter inn 100 millioner dollar i et prosjekt som skal plante skog over store deler av verden.

Men Rivians varebiler blir ikke Amazons første forsøk på elektrisk varelevering. I januar i år begynte nettgiganten forsøk med å levere ut pakker med en selvkjørende, sekshjuls robot ved navn Scout.