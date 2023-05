Med energikrise og høye kraftpriser i Europa, har diskusjonen om kjernekraft eksplodert også i Norge: Rødt, Venstre, MDG og KrF, Høyre og Frp vil utrede om Norge har forutsetninger og behov for kjernekraft. Senterpartiet har vedtatt å hente inn mer kunnskap, og tre fylkeslag i Arbeiderpartiet vil at Ap-landsmøtet i helgen skal gå inn for å utrede kjernekraft i Norge.