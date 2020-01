1. nyttårsdag flyttet deler av Australia 1,8 meter mot nordøst

Når du bor oppå en av de tektoniske platene som forflytter seg raskest i verden, kan du ikke bare la ting skure og gå. I hvert fall ikke hvis man drømmer om selvkjørende biler og GPS-styrt landbruk, slik som australierne gjør.

I takt med at den australske platen har flyttet seg mot nordøst med syv centimeter i året, har australiernes GPS-markering i Google Maps og andre lokaliseringstjenester blitt stadig mindre presise.

Ikke oppdatert siden 1994

Australia har ikke oppdatert GPS-posisjonene sine siden 1994, så GPS-plasseringen på et digitalt kart har blitt stadig mer unøyaktig.

Prikken i Google Maps er korrekt plassert, men det underliggende kartet er 1,8 meter for langt mot sørvest.

Dette skal det nå endres på.

For noen år siden besluttet den australske regjeringen at landet skulle jobbe for en ultra-presis GPS-tjeneste. Et av de avgjørende skrittene ble tatt ved overgangen til det nye året, da delstatene Victoria og New South Wales sendte ut en oppdatering av samtlige offisielle GPS-posisjoner, slik som veier, eiendommer og geografiske fikspunkter, slik at de er korrigert for avviket på 1,8 meter, skriver The Sydney Morning Herald.

Jakter presisjon på 10 centimeter

Resten av landet har lovet å følge opp innen juni, og da vil også de gjennomføre den samme manøveren – altså en justering på 1,8 meter mot nordøst. At alle kan følge den samme justeringen skyldes at Australia er plassert på én og samme tektoniske plate. Hele landet flytter seg dermed i samme tempo og i samme retning.

Den australske regjeringen har investert ca. to milliarder norske kroner i oppgraderingen av Australias GPS-presisjon. Målet er en presisjon ned til 10 centimeter. For å lykkes med det, er man i ferd med å bygge GPS-stasjoner flere steder i landet, og Australia planlegger også å sende opp to satellitter.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.