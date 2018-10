1,7 millioner liter vann skal kjøle ned Nasas rakettramper. Her tester de systemet

Se videoen øverst i saken.

15. oktober testet Nasa sitt nye vanningssystem ved utskytingsrampe 39B på Kennedy Space Center i Florida. Flere svære geysirer sprøytet i løpet av et lite minutt ut drøyt 1,7 millioner liter vann som skal kjøle ned utskytingsrampen når de nye, store Space Launch System-rakettene etter planen sendes opp fra 2020.

SLS-rakettene blir med sine fire RS-25 motorer, verdens kraftigste, og skal kunne løfte tonnevis med last ut av jordens gravitasjonsfelt. I første omgang vil lastekapasiteten være 26 tonn, men senere versjoner av raketten skal kunne løfte med seg 45 tonn. Det er de kraftige motorene som har gjort det nødvendig å oppgradere vanningssystemet.

For at ikke rampen eller raketten skal ødelegges under oppskytingen, er det nødvendig å redusere den ekstreme varmen og lydtrykket som utvikles i det rakettmotorene tar i med full kraft. Det gjør man ved å sprøyte enorme mengder vann inn i utskytingsrampen i det raketten tar av.

Vannet slippes fra et vanntårn like ved utskytingsrampen, og under testen nådde vannsøylen en høyde på rundt 30 meter.

Når systemet brukes under en oppskyting, vil man imidlertid ikke se noen geysir, ettersom vannstrømmen da kobles til et rørsystem på utskytingsrampen, og sprøytes ut gjennom dyser oppover rampen.

Systemet ble også testet tidligere i år, men det er nylig blitt forbedret, slik at vannet nå flommer raskere ut enn tidligere.

Se videoen øverst i saken.