Myndighetene ansetter flere ingeniører for å gå bransjen etter i sømmene

Petroleumstilsynet (Ptil) lyser nå ut hele ni ledige ingeniørstillinger, innen en rekke ulike fagområder.

Sju av stillingene kommer på bakgrunn av at regjeringen har tilført Ptil ekstra midler, knyttet til økt oppfølging av sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumssektoren, skriver Petroleumstilsynet.

De to siste årene har ulykkene på norsk sokkel stått i kø, med ett dødsfall, flere alvorlige personskader og en rekke hendelser med storulykkepotensial.

Kjærkomne midler

De ledige ingeniørstillingene er innen flere ulike fagområder, blant annet boring og brønn, materialteknologi, fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, automatisering, elektriske anlegg og IT.

– Midlene er fra tildelingsbrevet fra regjeringen. Men vi fikk pengene først i sommer. Det er snakk om sju millioner kroner for 2016 og 14 millioner for 2017. Dette skal gå til styrking av Ptil, sier pressetalskvinne i Ptil, Eileen Brundtland.

Det ligger ingen føringer for at pengene skal brukes til å ansette flere folk.

– Vi har besluttet å bruke noen av pengene på syv nye stillinger i første omgang, sier hun.

Brundtland sier at pengene er kjærkomne for å styrke Ptils arbeid med sikkerhet i bransjen.

– Ja, vi er selvfølgelig glade for å få en slik styrking. Men når det er sagt, så har vi jo klart å gjøre jobben. Vi har hatt nok kapasitet til å gjøre granskningene i år. Granskning er bare en annen form for tilsyn, ifølge Brundtland.

Ulykkene har stått i kø

De ekstra midlene kommer etter at Petroleumstilsynet i april ga et varsku om negativ utvikling i sikkerheten på norsk sokkel. I 2015 ble det registrert rekordmange alvorlige hendelser, hvorav én av hendelsene resulterte i et dødsfall.

Til tross for at Ptil ga oljebransjen tydelige signaler om at dette var en utvikling som måtte snus, har de alvorlige hendelsene fortsatt i år.

Med halvannen måned igjen av året har Ptil iverksatt gransking av syv ulykker, mot ti i fjor. Fire av dem skjedde i løpet av 13 dager i oktober.

Flere av ulykkene i år har ifølge Ptil hatt storulykkepotensial, og to av dem har også resultert i alvorlige personskader.

– Hvorfor kun ingeniører?

Leif Sande, forbundsleder i fagforeningen Industri Energi, sier til Teknisk Ukeblad at det er gledelig at Ptil ansetter flere folk. Han stiller dog spørsmål ved om det holder.

– Hvorfor er det kun ingeniører? Har de nok folk som selv har jobbet offshore og som vet hvor skoen trykker, spør Sande.

Brundtland sier at de har en stor andel ansatte med solid offshoreerfaring.

– Vi har folk som har jobbet lenge i bransjen og som sitter med lang erfaring, også fra offshorearbeid. Vi skal ikke være noen skrivebordsetat. Vi skal ut, sier hun.

Alvorlige hendelser i 2016

Dette er de alvorlige hendelsene i 2016 som Petroleumstilsynet har startet gransking av:

