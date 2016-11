De alvorlige hendelsene på norsk sokkel fortsetter: Ptil har startet gransking av syv ulykker i år

Fjoråret var et spesielt vondt år for norsk oljebransje, med hele ti alvorlige hendelser under gransking av Petroleumstilsynet, én av dem et dødsfall.

Med halvannen måned igjen av 2016, ser ikke statistikken for i år så veldig mye bedre ut.

Hele syv hendelser i år har vært så alvorlige at Petroleumstilsynet har gått til det skrittet å granske dem.

I to av ulykkene er det snakk om personskader. Flere av dem kunne dessuten ha eskalert og blitt storulykker og flere kunne ha endt med tap av liv.

Negativ utvikling

2015 ble et rekordår for alvorlige hendelser i norsk oljebransje.

Ptil sin gjennomgang av sikkerheten på sokkelen i april konkluderte med at de mange ulykkene indikerer at noe kan være i ferd med å skje med sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten.

Samtidig viste en undersøkelse blant offshorearbeidere at hele 41,6 prosent mener mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet.

– Det bildet vi så for 2015 var at mange indikatorer gikk i negativ retning. Vi hadde flere gasslekkasjer, det første dødsfallet på mange år og resultatene fra spørreundersøkelsen var mer negative. Det var ingen dramatisk utvikling for hver enkelt punkt, men samlet sett var det en systematikk i det. Da ga vi bransjen et varsku, sier Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet, til Teknisk Ukeblad.

I april i år ga Ptil bransjen tydelige signaler på at den måtte sørge for å snu den negative utviklingen i sikkerhetsstatistikken. Til tross for at myndighetene ropte varsku om den negative HMS-utviklingen i fjor, har de alvorlige hendelsene bare fortsatt i år.

– Det er klart at med så alvorlige hendelser som gasslekkasjer og brønnkontrollhendelser så er vi bekymret, sier hun.

Fire hendelser på to uker

Fire av årets syv hendelser kom i løpet av én måned, mellom 12. og 25. oktober:

En arbeidsulykke, hvor flere personer ble sendt til sykehus etter å ha blitt eksponert for giftig gass. En brønnkontrollhendelse, en brann og en gasslekkasje, som alle tre hadde potensial til å bli det som karakteriseres som en storulykke på norsk sokkel.

– Når vi ser på oktober måned, hvor vi har satt i gang fire granskinger, og selskapene selv gransker flere hendelser, så er det bekymringsfullt. Det er mange alvorlige hendelser på svært kort tid, påpeker Myhrvold.

Hun understreker at de nå jobber med å forstå hendelsene, og for å se om det er en fellesnevner som er årsak.

– Vi har utfordret næringen, og spesielt Statoil som hadde operatøransvar for alle de fire hendelsene i oktober, på om det finnes noen fellestrekk som ligger bak, for eksempel knyttet til kostnadskutt og effektivisering, forklarer Ptil-direktøren.

– Må jobbe bedre

Myhrvold påpeker likevel at det er for tidlig å kunne trekke noen slutninger på om det er effektiviseringen i oljebransjen som er årsaken til de alvorlige hendelsene som har vært i år.

– Men vi er opptatt av å forstå om dette er noe som har hatt negative konsekvenser for sikkerheten. Derfor følger vi opp bekymringsmeldinger og har en rekke tilsyn, sier hun.

Petroleumstilsynet har flere ganger uttrykt at oljeselskapene må klare å ha to tanker i hodet, de må klare å effektivisere driften, samtidig som de stadig klarer å forbedre sikkerheten.

– Det er ikke noen alternativer. Aktørene i bransjen må hele tiden jobbe for å forbedre sikkerheten, for å unngå å skade folk. Og etter det vi har sett nå i oktober, er dette et budskap vi bare må forsterke. Det må jobbes enda bedre for å sikre at systemene som skal hindre ulykker er på plass, poengterer Myhrvold.

Alvorlige hendelser i 2016

Dette er de alvorlige hendelsene i 2016 som Petroleumstilsynet har startet gransking av: