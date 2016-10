«Reddet» av oljekrisen: Plutselig måtte de tenke nytt

Sensorleverandøren Scansense hadde nesten all omsetningen sin fra oljeindustrien, da oljeprisen sank sommeren 2014.

Det kunne fort blitt slutten på selskapet, hadde de ikke vært raske med å ta grep og fornyet produktene sine.

Nå har de signert en kontrakt verdt 250 millioner kroner med en mellomstor internasjonal luftfartsaktør fra USA.

Flere mener det er helt avgjørende at regjeringen legger til rette for denne typen teknologioverføring i statsbudsjettet som presenteres denne uken.

30 år med det samme

Scansense har eksistert siden 1986, og har de siste 30 årene overlevd på å gjøre omtrent det samme som da de startet opp.

De har levert tradisjonell teknologi, sensorer til sikkerhetsfunksjoner i ventiler, som er nøye gjennomprøvd og er tilpasset tøffe forhold, som man finner i maritim industri og undervannsmiljø. Utstyret er robust, med en designlevetid på mer enn 25 år.

Etter ti år med med høy oljepris og gode kår var innovasjonsdrivet i selskapet kraftig redusert.

– Vi leverte til oljebransjen og gjorde svært lite annet. Det var hovedgeskjeften her fram til 2014. Vi hadde mer enn nok med å levere det kundene skulle ha, og lite tid til å tenke på produktfornyelse, sier Ingolv Bru i Scansense, til Teknisk Ukeblad.

Mener de har knekt koden for å bore ekstremt langt: En «tunnelboremaskin» for oljebrønner

– Det begynte ganske fort å gjøre vondt

Selskapet har hatt god lønnsomhet de siste årene, men i 2015 sank inntektene drastisk. Dermed endte fjoråret for selskapet med et negativt resultat før skatt på nesten 2 millioner kroner.

Men alt i 2014 begynte selskapet å merke virkningen av oljeprisfallet. Resultat før skatt sank fra 10 millioner kroner til nærmere 7,5 millioner kroner.

– 90 prosent av omsetningen vår kom fra olje og gass. Omsetningen gikk ned, og det begynte ganske fort å gjøre vondt, sier Bru.

Etter at selskapet tidlig fikk smake på konsekvensene av oljekrisen, var utsiktene dystre. Da kom raskt motivasjonen til å tenke nytt. Nå er de på vei inn i det som for Scansense er helt nye markeder.

At de klarte den overgangen var fullstendig avgjørende for selskapet.

– Vi var avhengige av å fornye oss og finne nye markeder for å overleve. I stedet for å vakle rundt på et halvt bein, har vi nå to-tre, understreker Bru.

Skal rense havet for plast: Ber oljeindustrien om hjelp

Tåler 200 grader

Det var helt klart for selskapet at plattformen de hadde kjørt på de siste ti til tolv årene var moden for en fornyelse. Blant annet var det stort potensial i å oppdatere elektronikken og kommunikasjonen brukt i sensorene.

– Vi har nå gjort noen store teknologiske sprang ved å sette sammen to-tre prosesser til et nytt produkt. Vi optimaliserer råvarekomponenter, slik at sluttproduktet blir langt bedre enn det andre som er tilgjengelig på markedet i dag. I tillegg er vi blitt mer konkurransedyktige på pris, sier Bru.

Teknologien er nå gjort modulær og skalerbar, og kan tilpasses den applikasjonen den skal settes inn i på en mer rasjonell måte enn tidligere. Det gjelder både med tanke på størrelse, trykk og temperatur. Sensorene tåler nå temperaturer helt opp i 200 grader og over.

Det åpner for nye muligheter. For eksempel i flyindustrien.

Mistet oljeoppdrag: Nå skal de lage luftvernsutstyr

Hemmelig kunde

Høsten 2015 startet Scansense dialogen med en mellomstor aktør innen internasjonal luftfart i USA. De var interessert i et samarbeid om utvikling av en ny sensorportefølje med høye krav til temperatur- og langtidsstabilitet.

Samtidig tok sensorleverandøren kontakt med Sintefs avdeling for Mikrosystemer og nanoteknologi og fikk i startfasen på plass et samarbeid.

– Kunden har nå så stor tro på produktene vi er ferd med å utvikle, at de har underskrevet en partnerskapsavtale med oss. Samarbeidet har en ramme på godt over 250 millioner kroner, med muligheter for økning, sier Bru.

Hvem denne kunden er får ikke selskapet lov til å si. Luftfartsaktøren ønsker å beskytte teknologien, og vil ikke å gå ut med at de jobber med disse sensorene.

– Men vi kan si at sensorene skal brukes i turbiner i jetmotorer til drivstoffoptimalisering. Siden de tåler høyere temperaturer kan sensorene settes nærmere selve kjernen hvor drivstofftrykket måles. Det kan redusere drivstoffbruken med noen prosenter, og vil kunne spare både penger og miljø, forklarer han.

Arbeidsledigheten blant ingeniører fortsetter å stige: For alle andre synker den

Tilbake til olje

Fra og med neste år anslår Bru at 25-30 prosent av omsetningen til selskapet vil komme fra luftfart. Og planen er at det skal øke.

I tillegg vil de ta den nyutviklede sensorteknologien til andre markeder også.

– For å få til en kontrakt med denne luftfartsaktøren, har vi tatt kunnskap fra olje og gass til fly. Videre er planen at vi skal bruke det vi har tilført gjennom luftfartssatsingen og ta det tilbake til olje, forklarer han.

Da vil sensorene kunne brukes på helt nye områder i oljeindustrien, til brønnstrømsmålinger og i nedihullsapplikasjoner for prosessoptimalisering under produksjon.

I tillegg ser de muligheter i maritim industri og forsvarsindustri. Selskapet har alt startet intensjonssamtaler med flere utenlandske produsenter av norsk forsvarsmateriell.

– De går foran

Inger Solberg i Innovasjon Norge mener snuoperasjonen Scansense er i ferd med å gjøre er et strålende eksempel på hvordan det er mulig å bruke en formidabel kompetanse fra olje og gass i andre markeder.

­– De går foran, ved å aktivt oppsøke nye segmenter. De går inn i luftfart med sin eminente teknologi, og har fått en stor kontrakt, det er kjempebra, skryter hun.

Solberg påpeker at dette var et selskap som tidligere var avhengig av oljebransjen, som så betydningen av å bruke oljeprisfallet til å gå etter nye markeder.

– Det er moro å se bedrifter som gjør dette og får det til, påpeker hun.

17 vinduer knust av brottsjø: Her er tiltakene som skal sørge for at det aldri skjer igjen

Oppvekker

Solberg poengterer at de ser stadig flere bedrifter som bruker kompetansen de har fra oljebransjen i nye segmenter.

– Mange har fått en wake-up call av det som har skjedd i bransjen. Det er blitt en sårbarhet å kun levere til oljeindustrien, og en stor fordel å ta steget inn i andre bransjer, forklarer hun.

Solberg sier samtidig at selskaper som har vært gode leverandører til oljebransjen er svært attraktive.

– En del bedrifter har nå har fått opp øynene for at de sitter på unik kompetanse. Oljebransjen har hatt strenge krav til nøyaktighet og dokumentasjon, og produktene må være grundig gjennomtestet. Olje og gass er en krevende sektor å levere til. Derfor kan mye teknologi overføres til andre krevende sektorer som helse, telekom og luftfart, understreker hun.

Brukte metoder fra oljebransjen: Slik prosjekterte ingeniørene 200 kilometer vei på seks dager

Vil ha mer teknologioverføring

Teknologioverføring – å bruke teknologi fra én næring i andre næringer, slik som Scansense nå har fått til – var blant de store sakene i forbindelse med fjorårets statsbudsjett.

Tekna, Norsk Industri, Norsk olje og gass og Abelia la våren 2015 frem et forslag om et teknologioverføringsprogram, som et av tiltakene for å redusere konsekvensene av den lave oljeprisen.

Resultatet ble at regjeringen satte av ti millioner kroner til et pilotprosjekt i regi av Norsk Forskningsråd. Som en følge av det satte Forskningsrådet i år i gang et program knyttet til havnæringene.

Fant opp unik ventilteknologi i garasjen: Nå har han vunnet prestisjetung innovasjonspris

Store forhåpninger

Det er store forhåpninger til om regjeringen følger opp i neste års budsjett, som legges frem på torsdag denne uken.

– Dette handler om å få til ny aktivitet. Formålet er å bruke teknologi i én næring til å skape vekst i andre næringer, og da kan vi også bruke den ledige kompetansen fra olje og gass i andre næringer, slik at vi både får teknologi- og kompetanseoverføring, har Tekna-president, Lise Lyngsnes Randeberg, tidligere uttalt til Teknisk Ukeblad.

Tekna mener at for å få til så mye verdiskapning som mulig fra teknologioverføring, bør bevilgningen økes til 120 millioner kroner i årets budsjett. Det var det som opprinnelig ble foreslått, da de fire organisasjonene lanserte ideen om et slikt prosjekt.

Vet du om andre eksempler på selskaper som har lykkes i å omstille seg fra olje til andre bransjer? Send tips på e-post.