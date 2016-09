Arbeidsledigheten blant ingeniører fortsetter å stige - for alle andre synker den

Arbeidsledigheten for ingeniører økte i sommer, og nådde rekordhøye nivåer denne nedgangsperioden.

Samtidig har den totale ledigheten i Norge gått nedover i fire måneder på rad.

Ferske tall fra Nav viser at det ved utgangen av september var 8096 ledige innen ingeniør- og ikt-fag.

Det er en liten nedgang i antall, men justert for sesongvariasjoner er dette en fortsatt oppgang i ingeniører uten jobb – stikk i strid med den totale trenden.

Ledigheten tredoblet siden 2013

For alle yrkesgrupper sett under ett er det grunn til optimisme.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak falt med 100 personer i september, melder Nav.

– September er fjerde måned på rad hvor vi ser en nedgang i arbeidsledigheten. Den positive utviklingen skyldes at færre blir arbeidsledige. Det har ikke vært færre nye arbeidssøkere som melder seg til NAV siden desember 2014, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, i meldingen.

Ingeniører skiller seg med andre ord negativt ut på statistikken. Det siste året har ledigheten innen ingeniør- og ikt-dag økt med 24 prosent. Arbeidsledigheten for yrkesgruppen ligger nå på 3,0 prosent.

Fra begynnelsen av 2013 har bruttoledigheten mer enn tredoblet seg for denne yrkesgruppen.

Ikke overraskende er det petroleumsingeniørene og -sivilingeniørene det har gått hardest utover også det siste året, på grunn av lavere aktivitet i oljebransjen.

Store forventninger

Torsdag i neste uke legges regjeringens forslag til neste års statsbudsjett frem. For Tekna er nettopp tiltak mot arbeidsledigheten høyt på agendaen.

– Hva gjør vi med dem som går ledig? Vi har en del forventninger, sier president Lise Lyngsnes Randeberg til Teknisk Ukeblad.

Fagforeningen for teknologer og realister mener blant annet at det er nødvendig å styrke Navs virkemidler.

– Nav har en god del ordninger som kanskje ikke er så godt kjent, som vi mener burde være brukt i større omfang. Da tenker vi spesielt på praksisplasser og inkluderingstilskudd. Dette er tiltak som gir arbeidsledige mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og erfaring som kan gjøre det enklere å få jobb i nye bransjer og sektorer, påpeker Randeberg.

Hun mener dette er tiltak som kan være spesielt viktige for folk med lang utdannelse, som gjerne har jobbet med et smalt fagområde.

– Da kan det være nyttig å få nye perspektiver og tilegne seg ny kunnskap, for å komme i jobb igjen, forklarer hun.

Vil rydde i Nav-byråkrati

I tillegg ønsker Tekna at ordningen med dagpenger under etablering av egen virksomhet må moderniseres og utvides mer. Regjeringen har allerede utvidet dagpengeperioden fra ni til 12 måneder, men foreningen vil gå enda hardere til verks, og mener perioden må dobles til 24 måneder.

I tillegg vil de rydde i byråkratiet, slik at ordningen blir enklere og mer fleksibel.

– Det tar tid å starte en ny, bærekraftig bedrift. Vi trenger en ordning som er mer tilpasset det arbeidet og den tiden det tar. I dag er det svært formalistisk, med ulike faser og krav om rapportering, og vi mener det bør være enklere og mer smidig for brukerne, sier Randeberg.

Hun legger til at å starte en egen bedrift vil bidra til å skape arbeidsplasser, på sikt kanskje også arbeidsplasser til flere.

Mer teknologioverføring

Teknologioverføring var blant de store sakene i forbindelse med fjorårets statsbudsjett, hvor det ble bevilget ti millioner kroner til et pilotprosjekt.

Det håper Tekna at regjeringen vil følge opp i år.

– Dette handler om å få til ny aktivitet. Formålet er å bruke teknologi i én næring til å skape vekst i andre næringer, og da kan vi også bruke den ledige kompetansen fra olje og gass i andre næringer, slik at vi både får teknologi- og kompetanseoverføring, forklarer Randeberg.

Tekna mener at for å få til så mye verdiskapning som mulig fra teknologioverføring, bør bevilgningen økes til 120 millioner kroner i årets budsjett. Det var det Tekna, Norsk Industri, Norsk olje og gass og Abelia opprinnelig foreslo, da de lanserte ideen om et slikt prosjekt.