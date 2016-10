Slik prosjekterte ingeniørene 200 kilometer vei på seks dager

Da Sweco fikk i oppdrag å prosjektere 200 kilometer vei mellom Støren i Sør-Trøndelag og Otta i Oppland på rekordkort tid, tok de i bruk planleggingsmetoder fra oljebransjen.

I løpet av bare seks dager grovprosjekterte selskapet hele veistrekket, i tett samarbeid med oppdragsgiver, Statens Vegvesen.

Normalt tar det fire ganger så lang tid.

Metoden går ut på at man både designer og utvikler den nye veien samtidig.

Fra 30 til 6 dager

– Vi bruke fem dager på å etablere en grov linjeføring for strekningen, og en dag på å gjennomførte en workshop med Statens vegvesen. Der ble konstruksjonslengdene for bruer og tunneler, og geometrien i høyde- og sideleie justert, forteller Philip Hon, BIM-strateg i Sweco.

Normalt skjer denne prosessen i flere etapper. Rådgiveren prosjekterer veien og sender over utkast til kunden. Kunden sender forslag til justering tilbake til rådgiver, som gjør justeringer før nytt utkast sendes tilbake til kunde. Dette kan gjenta seg en rekke ganger.

– Dette er en lang prosess som gjerne pågår i minst en måneds tid. Ved å slippe alt dette og justere veien mens alle sitter og jobber sammen sparer man mye tid, sier Hon.

Overraskende kort tid

I utgangspunktet så Hon for seg at workshoppen ville ta et par dager, og at hele prosjektet kom til å være ferdig på syv dager.

– Men vi ble faktisk ferdige etter en halv dag. Å foreta justeringer direkte i 3D-modellen sammen med kunden er veldig effektivt. Vi utvikler designet og tar beslutninger samtidig, sier han.

Torstein Ryeng i Statens vegvesen er imponert over hvor rask prosessen var.

– Veien skulle brukes i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP), og tidsfristen var svært kort så jeg var faktisk ikke sikker på om det kom til å være mulig å gjennomføre. Men ble svært imponert over effektiviteten i denne arbeidsmetodikken, sier han.

Stort potenisal

Om akkurat denne metoden er fremtidens løsning for veiplanlegging er Ryeng usikker på, men han har stor tro på at ny teknologi vil være med på å korte ned planleggingsprosesser i fremtiden.

– Potensialet i denne måten å jobbe på er stort, med dette tror jeg vi har sett begynnelsen på en helt ny måte å jobbe på som sparer både tid og penger, sier han.

Men understreker at dette er snakk om grovplanlegging.

– Dette er en utrolig god løsning når man skal se på muligheten for ulike trasevalg og gjøre prioriteringer mellom forskjellige områder, men det vil fremdeles være behov for detaljplanlegging på lik linje som i dag, sier han.