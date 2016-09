Skal rense havet for plast – ber oljeindustrien om hjelp

ONS, Stavanger: 22 år gamle Boyan Slat fra Nederland er ingeniør og gründeren bak Ocean Cleanup-teknologien, som ved hjelp av en flere kilometer lang barriere og naturlige havstrømninger skal rense havet for plast.

I august var han tilstede på oljemessen ONS i Stavanger for å snakke på konferansen.

Han ønsker nemlig hjelp fra oljeindustrien når prosjektet hans etter hvert skal settes ut i Stillehavet i fullskala.

– Offshoreindustrien har flere tiår med erfaring med installasjoner i havet. Det er helt klart at dette er noe vi kan dra nytte av, det gir mening å se til denne bransjen, sier Slat til Teknisk Ukeblad.

Ledig kapasitet

22 år gamle Boyan Slat er mannen bak teknologien som skal bidra til å rense havene for plast.

Gründeren henvendte seg direkte til oljeselskaper og leverandørindustri og ba dem ta kontakt om de ønsker å bidra i prosjektet.

– Deres ekspertise kan være nyttig til ingeniørarbeid som må gjøres før teknologien er helt klar. I tillegg har bransjen erfaring med operasjoner offshore, som kan være til hjelp for oss i forbindelse med utplassering og installasjon av utstyr, og vedlikehold og drift av selve anlegget, forklarer Slat.

Han påpeker at dette kan være riktig tidspunkt å se seg om etter alternative retninger for oljerelaterte selskaper.

– Jeg har hørt at det er mye ledig kapasitet i oljeindustrien om dagen. Det kan det jo hende vi kan gjøre noe med, legger 22-åringen til.

– Bedre å samarbeide

Han ser ingen problemer med å samarbeide med oljebransjen, selv om olje er en viktig bestanddel i plast, og på den måten en viktig bidragsyter til de forurensede havene.

– Det er en sannhet i det, vi har noe motstridende interesser. Men samtidig så må oljebransjen forbedre seg, og det vet de selv også. Da er det bedre å samarbeide med dem, sier Slat.

22-åringen understreker dessuten at han ikke har som mål å eliminere bruken av plast.

– Plast vil uansett fortsette å eksistere. Det er ikke realistisk at mennesker skal slutte å bruke produkter av plast. Derfor vil det viktigste bli å effektivt kunne rense havene. Ironisk nok vil vi heller ikke kunne rense havet uten bruk av plast, poengterer han.

– Lar plasten komme til oss

Renseteknologien til Ocean Cleanup tar i bruk en lang flytende barriere, som fungerer som en kunstig kystlinje.

Den fanger passivt opp plast og annet søppel, ved å bruke de naturlige strømningene i havet.

– Det vi vil gjøre er sette ut slike systemer som spenner seg over flere kilometer der hvor plasten samler seg, og så lar vi plasten komme til oss, forklarer Slat.

I stedet for nett bruker teknologien solide skjermer som fanger opp den flytende plasten, samtidig som fisk og annet liv i sjøen får passere under den, sammen med strømmen.

De nye oljeområdene i nord er fulle av polartorsk: De tåler ekstremt lite olje

Søppelbil for havet

Prototypen er hundre meter lang og skal frem til neste sommer testes i Nordsjøen.

Plasten som fanges opp samles i midten av barrieren, som er forankret i havbunnen, og skyves gradvis nedover og sammen. Deretter kan den samles inn av en plattform og skipes til land.

– Det blir som en søppelbil for havet, poengterer gründeren.

Ved å resirkulere og selge den resirkulerte plasten håper selskapet å kunne bli økonomisk bærekraftig på egenhånd.

Teknologien fungerer dessuten autonomt, og krever ingen energitilførsel, ettersom den brukes de naturlige strømningene i havet. Den er også skalerbar og vil etter planen være langt større når den en gang før 2020 er ferdigutviklet og -testet.

Testes i Nordsjøen

I juni ble prototypen presentert og den første testen satt i gang i Nordsjøen, 23 kilometer utenfor kysten av Nederland.

Prototypen er 100 meter lang og skal bli værende i sjøen i ett år.

Her vil den utsettes for vær og vind, for å teste hvordan den takler de forholdene den vil møte når den etter hvert settes ut i det som kalles for «The Great Pacific Garbage Patch».

Det er en et område i Stillehavet hvor havstrømmer danner store virvler, som samler opp enorme mengder søppel, i stor grad i form av plast. Her er plasten ganske konsentrert, med hundre kilo plast per kvadratkilometer.

– Det gjør at det er relativt enkelt å samle det opp, påpeker Slat.

Sensorer vil følge alle bevegelsene til prototypen og de lastene den utsettes for. Dataene som samles inn vil gjøre det mulig for ingeniører å utvikle et system som de er sikre at tåler alle de elementene som det vil utsettes for i Stillehavet.

På teststedet i Nordsjøen vil forholdene under en liten storm være verre enn ekstremvær i Stillehavet, ifølge Ocean Cleanup, og prototypen har alt vært utsatt for det som ville vært en hundreårsstorm der.

Neste test blir et to kilometer full operasjonelt system i Stillehavet.

8 mill. tonn plast i året

Tanken bak Ocean Cleanup er å rense havet for all den plasten som har samlet seg opp her over 70 år. Ifølge Slat havner det årlig åtte millioner tonn med plast i havet.

Å fjerne all denne plasten ved hjelp av fartøy og nett vil ta tusenvis av år.

Ocean Cleanup hevder at deres teknologi, i form av en hundre kilometer lang installasjon, i teorien skal kunne fjerne halve Great Pacific Garbage Patch på ti år.

Ideen bak selskapet startet med at Slat dykket i Hellas, men så mer plastposer enn han så fisk. Slik fattet han interesse for forurensingen, som til slutt ble til en konkret løsning på problemet.