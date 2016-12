Tesla mener P85D-kjøperne tok «en risiko for skuffelse, som de selv må bære»

Neste mandag møter Tesla 10 skuffede eiere av Model S P85D i Oslo tingrett. Hele uken er satt av til krangelen om Tesla-kundene har krav på prisavslag på grunn av påstått manglende effekt.

Stridens kjerne er at eierne hevder bilen skulle yte 700 hestekrefter. I ettertid har det vist seg at antallet hestekrefter er 469.

De ti eierne krever hver 129.700 kroner i prisavslag, omtalte Dagens Næringsliv i forrige uke.

Tesla ønsket da ikke å kommentere kravet. Teknisk Ukeblad har imidlertid nå fått innsyn i Teslas argumenter i saken.

Luksusbilprodusenten mener kundene blant annet har hatt feil forventninger om akselerasjon ved høyere hastighet.

For første gang på norsk jord: Dette er bilen som snur opp ned på bilindustrien

«Historie som ikke henger sammen»

Tesla-kundene hevder de bare fikk 11 prosent flere hestekrefter ved å velge P85D fremfor 85D. Ikke 84 prosent mer, som de hevder at de forventet.

De hevder også at forskjellen i akselerasjon mellom P85D og 85D er langt mindre enn forventet og at 85D har lengre rekkevidde.

Tesla-kundene sier de ikke ville kjøpt bilen dersom de hadde visst dette.

Tesla er fullstendig uenig. «Det er en historie som ikke henger sammen (...)», skriver Teslas advokat Stephan L. Jervell i Wiersholm til retten.

Han peker på at kjøperne hevder at saken gjelder mangler som er av stor betydning for dem ved praktisk bruk av kjøretøyet, samtidig som de ikke reklamerte før et halvt år eller mer etter levering.

– Motorkraft, ikke kjøretøyets kraft

Tesla mener de ikke har gjort noe galt når det gjelder bilens effekt. De viser til EU-regler som krever at motorer testes i benk adskilt fra kjøretøyet for å måle den maksimale effekten.

«Tesla oppga denne informasjonen på riktig måte (eksplisitt presentert som motorkraft, ikke kjøretøyets kraft)», skriver Teslas advokat til retten.

Tesla-eierne på sin side er lite interessert i effekt målt i laboratorium.

«For kjøpere av P85D er det uten betydning om motorene til sammen kan levere 700, 800 eller for den saks skyld 1000 hestekrefter når bilene på et verksted er koblet til nettstrøm, dersom andre essensielle komponenter i kjøretøyet setter begrensninger for ytelsene som kan presteres på veien», skriver Tesla-kundenes advokater til retten.

Norske Bjørn kjørte 728 kilometer i en Tesla: På én lading

- Ikke holdbart

Tesla peker på at de kun opplyste at P85D har en akselerasjon fra 0-100 km/t på 3,4 sekunder og toppfart på 250 km/t. I tillegg opplyste de om motorkraft.

«Forbrukerne hevder at de trodde de også ville oppnå 700 hestekrefter på veien», skriver Teslas advokat.

«Selv om dette skulle være sant, er det ikke holdbart», fortsetter han i sluttinnlegget.

Tesla påstår at det er allment kjent at kjøretøyets kraft på veien avviker fra motorens kraft i tester.

– Tok en risiko for skuffelse

«Forbrukernes krav koker derfor ned til at de pretenderer å ha gjort antakelser om andre spesifikke ytelser knyttet til fart enn de Tesla opplyste om (akselerasjon i høyere hastigheter), tilsynelatende basert utelukkende på P85Ds opplyste motorkraft», skriver Teslas advokat videre.

Han legger til at dersom dette var tilfellet, så skjedde det uten den detaljerte tekniske informasjonen som er nødvendig for å gjøre slike antakelser. Advokaten peker også på at Tesla heller ikke fikk spørsmål om dette før kjøpene.

«Forbrukerne tok dermed en risiko for skuffelse, som de selv må bære», skriver Teslas advokat til retten.

– Klart uenige

Teknisk Ukeblad har forelagt denne påstanden for Tesla-kundenes advokater. De svarer følgende:

– Uttalelsen knytter seg nok til hvem av partene som skal anses å bære risikoen for at P85D kun hadde 469 hestekrefter, og ikke 700, og den beveger seg dermed inn i det som er det sentrale tvistepunktet i hovedforhandlingen som skal gjennomføres i Oslo tingrett kommende uke. Forbrukerne har av den grunn ingen nærmere kommentarer, utover at partene er klart uenige på dette punktet, skriver advokatene Ola Ø. Nisja og Kaspar N. Thommessen, som representerer de 131 Tesla-kjøperne i en epost til Teknisk Ukeblad.

De to advokatene i Wikborg Rein ønsker nå ikke å gi ytterligere kommentarer til saken.

– Tallene var bekreftet

Teslas kommunikasjonssjef i Norge, Even Sandvold Roland, ønsker ikke å kommentere kjøpernes påstander nå.

– Ettersom dette er en pågående rettslig prosess har vi ingen kommentarer - utover uttalelsen vi tidligere har gitt, og som vi håper at Teknisk Ukeblad også vil gjengi, skriver han i en epost.

Selskapet har tidligere vist til at motorkrafttallene var noe de var juridisk pålagt å oppgi og at tallene var bekreftet av europeiske myndigheter.

Totalt er det 126 norske P85D-eiere som har gått til søksmål mot Tesla. De ti som møter i retten på mandag er valgt ut som såkalt representative saksøkere, deres sak skal avgjøres av retten før resten.

I tillegg har Tesla saksøkt seks Tesla-kjøpere som vant gjennom med sine krav i forbrukertvistutvalget.