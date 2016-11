Nå kan Tesla-eierne kjøpe mer rekkevidde rett i bilen

Tesla har nå gjort det mulig å kjøpe mer rekkevidde rett fra bilen.

Eiere av innstegsmodellen av Model S med 60 kilowattimer batteri melder ifølge Electrek om at de har fått tilbud om å kjøpe oppgradering til 75 kilowattimer på bilens skjerm.

Oppgraderingen er mulig ettersom Model S 60 i realiteten er utstyrt med et batteri på 75 kilowattimer, hvor 15 kilowattimer er gjort utilgjengelig via bilens programvare.

Ekstra rekkevidde

Dermed trengs bare en endring i programvaren for å låse opp tilgangen til hele kapasiteten.

Å låse opp den ekstra kapasiteten koster 9630 dollar (nærmere 79 000 kroner), og gir i tillegg en økning av toppfarten med 16 kilometer i timen til 225 kilometer i timen.

Dette er ikke første gang Tesla tilbyr brukerne å oppgradere bilenes funksjoner. De som har kjøpt biler produsert etter oktober 2014 har fått med den nødvendige maskinvaren for å ta i bruk det avanserte førerstøttesystemet Autopilot.

Tesla Autopilot er et avansert førerstøttesystem. Foto: Tesla

I vår fikk de som hadde kjøpt bilen uten Autopilot-funksjon tilbud om å aktivere en måneds prøveperiode, og mulighet til å kjøpe den permanent når prøveperioden var over.

Spår forbrenningsmotorens død: – Alle biler er elbiler etter 2025

Ligner app-kjøp

Det interessante med batterioppgraderingsmuligheten er at det kanskje mest minner om «in app-purchase», altså at du kan laste ned en app til mobilen din og så betale for funksjoner og annet direkte i appen.

Model X ble for øvrig også levert med 60 kilowattimers batteri i sommer, men denne modellen ble senere fjernet fra modellutvalget.

Det har vært mulig å oppgradere Model S60 til 75 kilowattimer siden den aktuelle innstegsmodellen ble lansert. Dette gjøres via eieren Tesla-konto.

Også den tidligere innstegsmodellen med 40 kilowattimers kapasitet hadde denne muligheten, ettersom den i realiteten var utstyrt med batteri på 60 kilowattimer.

200 000 kroner i programvareoppdateringer

Prisdifferansen mellom Model S 60 og 75 i kjøpsøyeblikket er 70 300 kroner. På Teslas norske nettsider er forskjellen i rekkevidde 80 kilometer, men dette er tall etter NEDC-syklusen.

Mange av funksjonene som kan kjøpes med Teslas biler er programvareoppdateringer. En Model S 60D uten ekstrautstyr kan i ettertid oppgraderes med to nivåer av Autopilot for til sammen 103 300 kroner, og høyere ladeeffekt for 20 300 kroner.

Legger man til 79 000 kroner i batterioppgradering, kommer man til rett over 200 000 kroner i programvareoppdateringer.

Ingen andre bilprodusenter har lignende oppgraderingsmuligheter i ettertid.