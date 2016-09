126 norske Tesla-eiere saksøker selskapet for manglende hestekrefter

I alt 126 norske Tesla Model S P85D-eiere saksøker bilprodusenten. De ønsker en oppgradering av bilene framfor prisavslag.

Tesla oppga at modellen skulle yte 700 hestekrefter og gjøre unna 0– 100 kilometer i timen på 3,3 sekunder, ifølge Dagens Næringsliv.

Avisa har snakket med en av eierne som sier at det i ettertid viste seg at antallet hestekrefter var 469, med tilsvarende lavere ytelser i hastigheten, og at den var tregere fra 0 til 100.

Eierne har saksøkt Tesla Motors Norway med krav om prisavslag fordi de mener bilene de har kjøpt, ikke har ytelsene de i henhold til avtalen skulle ha.

Kompensasjon

– Det man ønsker er å oppnå en kompensasjon i tråd med forbrukerkjøpsloven for de lavere ytelsene, sier deres advokat, Kaspar Nygaard Thommesen.

Til sammen skal det være registrert over tusen eksemplarer av Model S P85D her i landet. Totalt har selskapet fått nær 12.000 biler registrert i Norge etter at Model S kom i 2013.

Teslas informasjonssjef Even Sandvold Roland viser til en pressemelding fra fabrikanten.

«Tester utført av Tesla og uavhengige tredjeparter har bevist at akselerasjonen og motorkraften i Model S P85D alltid har vært nøyaktig, sågar underdrevet. Når det gjelder akselerasjon har Tesla sagt at P85D går fra 0 til 100 kilometer i timen på 3,3 sekunder, mens Motor Trend og andre faktisk oppnådde en tid på 3,1 sekunder».

Fikk delvis medhold

Han viser til at motorkrafttallene var noe de var juridisk pålagt å oppgi og at tallene var bekreftet av europeiske myndigheter.

– Basert på denne informasjonen har Forbrukerrådet tidligere vurdert saken i Teslas favør, uttaler Tesla.

Dette avviser imidlertid Forbrukerrådet, som opplyser til NTB at de har bedt Tesla om ytterligere dokumentasjon.

Tre norske Tesla-eiere fikk imidlertid tidligere i år delvis medhold i Forbrukertvistutvalget og ble under dissens tilkjent 50.000 kroner hver fra Tesla. Utvalget konkluderte med at det var et «betydelig avvik».

– Fristen for å bestride dette ble utsatt til september, så hvis ingen av partene anker til tingretten, blir den rettskraftig, sier Even Sandvold Roland.