Tesla blir Uber-konkurrent

Da Elon Musk offentliggjorde del to av sin «Master Plan» i sommer, var det nyhetene om at de skal lage lastebiler og busser som fikk mest oppmerksomhet.

Musks store plan kulminerer i at alle bilene deres er selvkjørende, og at bilene vil kunne være en inntektskilde for eierne.

Det krever at de lanserer en bildelingstjeneste ikke ulik Uber.

Tesla Network

Det ser ut til å være på vei. Tesla planlegger å lansere en tjeneste kalt Tesla Network.

Nyheten ble kjent da Tesla presenterte planene om å utstyre alle bilene sine med sensorer som gjør det mulig for bilene å kjøre helt på egen hånd denne uken.

Elon Musk har planer om en egen bildelingstjeneste. Foto: Eirik Helland Urke

På Teslas nettsider, hvor de presenterer de nye mulighetene, skriver produsenten at det er greit å bruke selvkjøring og bilpraiing til å frakte venner og familie.

Om du derimot vil tjene penger på muligheten, vil dette bare være tillatt via Tesla Network, skriver Tesla, og legger til at detaljene blir presentert neste år.

Selv om detaljer ikke er kjent, er det ikke vanskelig å se for seg en Uber-lignende tjeneste bestående av bare Tesla-biler, bare uten sjåfører.

Vil la bilen tjene penger for deg

Da Musk skrev om dette i sommer, var budskapet at bilen skal kunne tjene penger for deg mens du for eksempel er på ferie eller på jobb. I større byer planlegger de å drive sin egen bildelingstjeneste.

At Tesla pønsker på sin egen bildelingstjeneste er ikke unikt. Flere bilprodusenter har lignende planer.

Alle er imidlertid ikke overbeviste om at dette er en god idé. Barclays-analytiker Brian Johnson skrev i et investornotat denne uken at en slik tjeneste kan skape interesse, men at det trolig vil være kostbart for en bilprodusent å drive en bildelingstjeneste, skriver Reuters.

Milliardinvesteringer

Uber utvikler egne selvkjørende biler. Denne er basert på Ford Mondeo. Foto: Uber

General Motors har allerede investert en halv milliard dollar i tjenesten Lyft. De har ganske mye større finansielle muskler enn Tesla, og har derfor råd til å investere mye penger i det som antas å bli en viktig fremtidig inntektskilde.

Tesla taper på sin side penger, så spørsmålet er om de har råd til å begi seg ut på dette. Et annet spørsmål er om de har råd til å la være, all den tid General Motors' nye Bolt er designet med bildeling i tankene.

Det er investert minst 28 milliarder dollar i forskjellige bildelingstjenester de siste ti årene, ifølge Reuters.

Må nå nivå 5

Når Tesla eventuelt kommer til å rulle ut sin egen tjeneste, er fortsatt ukjent. Først når bilene deres når SAEs nivå 5 for autonomi, som vil si at bilene kan kjøre seg helt selv uten at det er behov for en fører, vil det være mulig å sende bilene avgårde på egen hånd for å plukke opp passasjerer.

Tesla har selv ikke kommunisert noe sikkert tidspunkt for når bilene når dette nivået. I første omgang skal de komme til nivå 3, som vil si at bilen i større grad kan kjøre seg selv enn i dag, men fortsatt krever en sjåfør.

Nivå 4 og 5 skal etter planen nås i 2018, ifølge Tesla. Om dette slår til, og lovgivningen henger med, kan bildeletjenesten, altså tidligst realiseres dette året.

Samferdselsdepartementet jobber for øvrig med et lovforslag som, om det går igjennom, vil tillate selvkjørende biler på norske veier allerede neste år.

Med tanke på Teslas relativt høye markedsandel i Norge, er det ikke utenkelig at de vil lansere Tesla Network her i landet på et tidlig tidspunkt.