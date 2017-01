Tallene som bekymrer både Airbus og Boeing

Boeing er fremdeles størst, mens Airbus fortsetter å spise seg innpå.

Slik kan 2016 oppsummeres for de to flyprodusentene som deler verdensmarkedet mellom seg, iallfall når det er snakk om større passasjerfly.

Begge måtte imidlertid tåle en solid nedgang i bestillinger i fjor, og det var kun Airbus som lyktes med å notere flere nye fly i ordreboka enn de produserte i fjor.

Å få flere bestillinger enn de produserer, et positivt såkalt «book to bill»-forhold, kommer sannsynligvis ingen av dem til å klare i 2017.

– Jeg blir veldig overrasket om vi kommer i nærheten av 1 i «book to bill» i år. Det vil heller ikke våre kolleger i Seattle klare, sa den fremste flyselgeren i Airbus, operativ sjef John Leahy, da 2016-resultatet ble presentert på en pressekonferanse på Leadership University i Toulouse i forrige uke.

Jevn produksjonsøkning

Boeing la fram sine tall uka før. Her ble det opplyst at 748 fly rullet ut fra sluttmonteringsfabrikkene i South Carolina og Washington i 2016. Det er en liten nedgang fra rekordåret 2015, da 762 fly ble produsert.

Airbus leverte 688 fly i fjor og har nå økt produksjonen i fjorten år på rad.

Boeings infografikk for 2016. Foto: Boeing

En litt mindre hyggelig trend for Airbus er at ordreinngangen er redusert for tredje år på rad. Selskapet oppnådde i fjor 731 bestillinger netto, altså nye ordrer fratrukket avbestillinger. Til sammenligning sanket europeerne inn hele 1503 bestillinger i 2013.

Airbus' infografikk for 2016. Foto: Airbus

Både Airbus og Boeing må tilbake til 2009 og 2010 for å finne tilsvarende laber ordreinngang. Boeing må tåle å se den totale ordreboka krympe. Amerikanerne samlet til sammen 668 nybestillinger i fjor - hundre færre enn året før.

Men i dette bildet hører det også til at i perioden 2007 til 2016 har Airbus økt ordreboka med 2,7 ganger, mens Boeing har økt den med 2,3 ganger. Det vil si at begge selskaper har mer enn nok å gjøre og kan øke produksjonstakten selv om bestillingene daler.

Leahy la fram grafer som viser hvordan ordreinngangen spretter opp og ned over tid, mens produksjonsnivået har økt jevnt og trutt - noe som kommer til å fortsette også i år, når selskapet kommer til å passere 700 fly på ett år fra de fire fabrikkene i Frankrike, Tyskland, Kina og USA.

– Utfordringen min er at vi ikke har noe å selge før i 2021. Vi er i praksis utsolgt med unntak av noen spesielle tilfeller her og der, pluss A380, sa Leahy og la til at deres samlede ordrebok nå har en listeprisverdi på over en billion dollar.

Problematisk start

Airbus-sjef Fabrice Brégiers oppsummering av 2016 var at dette året overgikk hans forventninger, samtidig som at han påpeker at markedet har bremset ned og at de kom noe skjevt ut i 2016:

PW-motoren på en A320 Neo fra Lufthansa på Oslo lufthavn. Foto: Eirik Helland Urke

– Starten av året var utfordrende for å si det mildt. Det å skru opp produksjonstakten på to nyutviklede flytyper samtidig, er vanskelig. På toppen av dette hadde vi tilleggsvanskeligheter vi ikke kunne forutsett, særlig fra underleverandører, sa Bregier.

Her siktet han til at de i første halvår kun leverte tolv A350 XWB på grunn av kabinproblemer. Dette ble løst, og andre halvår endte med 37 leveranser. På A320 Neo var det problemer med PW1100G-motorene i starten av året. Men det tapte er tatt igjen, og det ble levert 68 av flytypen i fjor (39 med PW-motorer, 29 med CFM-motorer).

Til sammen leverte Airbus hele 111 fly kun i desember.

I øyeblikket produserer Airbus i overkant av 50 A320-fly i måneden, og ifølge Brégier er de i rute til å øke denne kapasiteten til over 60 ved midten av 2019.

Høydepunkter

Selv om det har vært problemer, er det store bildet i A350-programmet, ifølge de dresskledde i Toulouse, at ingen bredbuksfly («wide-body») har økt produksjonstakten i samme tempo.

Et lignende budskap kommer fra Seattle, der de leverte B787 Dreamliner nummer 500 i fjor, og påpeker at et bredbuksfly aldri før har nådd et slikt produksjonstall så raskt.

Jomfruferd med B737 Max. Foto: Matthew B. Thompson

Andre høydepunkt det amerikanske selskapet trekker fram fra 2016 er jomfrutur med fjerde generasjon 737. «Spirit of Renton» heter det første Boeing 737 Max-flyet som fløy for første gang 29. januar.

Jomfruferd med A350-1000. Foto: Philippe Masclet - Master Films

Boeing trekker også fram at de i fjor startet bygging av 787-10 i North Charleston i South Carolina og ikke minst åpnet den nye 777X-komposittvingefabrikken i Everett, Washington.

Blant det Airbus kan se tilbake på i 2016 med størst stolthet er blant annet jomfruferden med A350-1000 som er en sju meter forlengelse av grunnmodellen med nye vinger og en kraftigere versjon av Rolls-Royce Trent XWB-motoren som byr på 432 kN skyvkraft.

En annen viktig milepæl var da selskapet i oktober leverte fra seg fly nummer ti tusen, et A350-900 til Singapore Airlines, fra fabrikken utenfor Toulouse - 42,5 år etter at Air France mottok det første flyet på samme sted - et A300B2.

42 år med Airbus-produksjon. Bilde: Kjersti Magnussen

737 vs. 320

De to flytypene som utgjør marjoriteten av duopolistenes er kort- og mellomdistanseflyene A320 og B737.

I nyeste versjon med mer effektive motorer, har A320 Neo et solid overtak på B737 Max, nærmere bestemt 58,4 prosent markedsandel: 5.069 versus 3.606 ordrer ved årsskiftet.

Boeing har imidlertid startet året sterkt, med nærmere 300 nye bestillinger på 737 Max så langt i 2017, så dette kan selvsagt jevne seg ut over tid. A320 Neo ble dessuten lansert sju måneder før B737 Max.

De største flyene er det liten rift etter, for å si det pent. Airbus kan riktignok vise til at de faktisk har levert ett eksemplar flere av A380 i fjor enn året før, men det er ingen hemmelighet at dette er problematisk laber interesse for gigantflyet. Selskapet er i ferd med å justere ned produksjonstakten til kun ett fly i måneden.

Ditto liten etterspørsel er det etter Boeings største fly, B747-8. Det ble bare levert ni stykker i fjor og det er takket være fraktversjonen at det fortsatt finnes ordrer (28) inne på flytypen.