Her flyr den nye Airbus-kjempen for første gang

Så var det klart for nok en jomfruferd fra Toulouse-Blagnac lufthavn. Denne gang med det største tomotorsflyet Airbus har laget noen gang.

A350-1000 XWB tok av klokka 10.42 torsdag med testflygerne Hugues Van Der Stichel og Frank Chapman i cockpit samt fire ingeniører.

Testflyet med serienummer MSN059 og den passende registreringen F-WMIL dro sørover og noen timers sirkling nord for Pyreneene markerte starten på et intenst og effektivt flytestingprogram.

Sju meter lengre

Ufortjent kort oppsummert er A350-1000 en sju meter forlengelse av grunnmodellen A350-900 der maksimal avgangsvekt har økt fra 280 til 308 tonn.

Med vanlig setekonfigurasjon vil det være plass til 366 passasjerer, 40 flere enn i 900-versjonen.

Rekkevidden er fortsatt rundt 8.000 nautiske mil (14.816 kilometer).

A350-1000 har fått nye vinger. Foto: Philippe Masclet - Master Films

A350-1000 deler 95 prosent av skrogdelene med lillesøsteren. «Dash thousand», som produsenten ofte betegner flyet som, har nye vinger, med blant annet større vingebakkant, nytt landingsstell med sekshjuls boggi og kraftigere versjon av Rolls-Royce Trent XWB-motoren som byr på 432 kN skyvkraft.

MSN059s track etter cirka tre timer i lufta. Foto: Flightradar24

Trent XWB-97-motoren har allerede testfløyet cirka 300 timer bare det siste året, montert innerst på venstrevingen på Airbus-testflyet A380 MSN001.

Flyprofilen på den første testflygningen. Foto: Airbus

Flylengder

A350-1000 er 73,8 meter langt. Det er omtrent nøyaktig like langt som flyet som er målestokken i denne klassen - erkekonkurrenten Boeing 777-300 (73,9 m).

Det lengste airbusflyet er A340-600, med sine 75,36 meter. Dette firemotorsflyet er ikke lenger i produksjon. Giganten i airbusporteføljen, A380-800, måler til sammenligning 72,72 meter fra snute til hale.

Det lengste passasjerflyet som finnes lages i Everett på den amerikanske vestkysten og heter Boeing 747-8. Det er 76,3 meter langt.

A350-1000 er 73,8 meter langt, sju meter lengre enn A350-900. Foto: Philippe Masclet - Master Films

Airbus har for øvrig i flere år nå garantert at A350-1000 vil brenne 25 prosent mindre drivstoff enn en B777-300ER på tilsvarende ruter. Så skal det sies at «triple seven» fortsatt har gjort det ålreit og at det jobbes iherdig i Seattle med oppfølgeren 777X.

A350-en veier rundt 30 tonn mindre på grunn av utstrakt bruk av kompisittmaterialer. Mesteparten av skroget og vingene (unntatt ribbene) er laget i karbonforsterket plast. Det er likevel unntak: Vingeforkant og snute er laget i aluminium-litium-legering og motorfestene er laget i titan. I strukturen er det fortsatt mye stål (seks prosent av flyets vekt).

Jomfruferd juni 2013

A350 XWB fløy for første gang 14. juni 2013.

Året etter, i juni 2014, var det første testflyet (MSN-2) med passasjerkabin klart. Den første turen i forbindelse med testprogrammet «Early Long Flight» (ELF) foregikk i stor grad i norsk luftrom.

Samme måned var Teknisk Ukeblad blant de første ikke-Airbus-ansatte som fikk en liten tur over Pyreneene i samme fly.

Testflyger Frank Chapman, her ved det første A350-900-flyet som fløy. Foto: Per Erlien Dalløkken

Så sent som i mai i år var planen å fly Dash tusen i september. Men både slutten av 2015 og starten av 2016 var vanskelige tider for A350-programmet generelt, da kvalitetsmangler på kabinkomponenter fra et par underleverandører førte til manglende leveranser.

Tre fly - 1 600 timer

– A350-1000 er et nøkkelprodukt for Airbus, men vi glemmer heller ikke eksisterende og andre kommende versjoner. For eksempel vil ULR-varianten sørge for å åpne flere langruter. 900-versjonen er en ideell plattform for å fylle dette formålet, kun enkle justeringer er utført. Og den klarer å frakte langt flere passasjerer enn det A340-500 gjorde, opplyste programdirektør Didier Evrard på en innovasjonskonferanse i Hamburg tidligere i år, der Teknisk Ukeblad var til stede.

ULR står for «ultra long range» og Singapore Airlines skal motta sine første fly i 2018.

Airbus' bredbuksportefølje minus A380. Foto: Airbus

Evrard påpekte at de nyttiggjør seg av mye av erfaringene som ble gjort i det grunnleggende A350-900-testprogrammet som ble sluttført i 2014. Flytestinga av A350-1000 skal gjennomføres med tre fly (MSN059/065/071) på under ett år med til sammen 1.600 flytimer. Etter den siste planen skal sertifisering og første leveranse skje i løpet av andre halvår 2017.

Airbus har så langt sanket inn 195 bestillinger fordelt på 11 kunder på A350-1000. Lanseringskunden er også nå Qatar Airways, slik selskapet var på A350-900 for to år siden.

For øvrig debatteres det fortsatt internt i Airbus om det skal lages ytterligere en forlengelse av A350-familien.