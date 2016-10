Denne grafen viser 42 år med Airbus-produksjon

I dag leverer selskapet fra seg fly nummer ti tusen fra fabrikken utenfor Toulouse. En A350-900 XWB til Singapore Airlines har æren av å være midtpunktet på denne store dagen for europeisk flyindustri.

Som oversikten vår viser, har milepælene kommet med stadig hyppigere frekvens siden første leveranse i 1974.

Airbus har de siste årene produsert over 600 fly i året. Nå i september var månedsproduksjonen oppe i 62 fly og om et par år vil produksjonstakten være skrudd til ytterligere et par hakk: Etter planen vil det i 2019 bygges 120 A350 XWB og hele 720 A320 Neo på de fire fabrikkene i Frankrike, Tyskland, Kina og USA.

Til SAS i 1980

Dette A300B2 til Air France var det første flyet Airbus leverte. Foto: Airbus

10. mai 1974 var starten. Første fly som ble levert var et 270-seters A300B2 og lanseringskunden var selvsagt Air France.

En viktig nyvinning var at dette var det første bredbuksflyet med kun to motorer. I dag er det regelen og ikke unntaket, enten det er snakk om A330/350 eller B777/787.

17. januar 1980 mottok SAS sitt første A300B2-320, som var en skreddersydd variant med om lag 400 endringer fra standard B2. I starten fløy Snorre Viking faktisk blant annet mellom Oslo og København. Under den første landingen på Arlanda fokuserte TU på at maskinen og dens Pratt&Whitney-motorer bråket lite.

En oppsiktsvekkende suksess for europeisk flyindustri! skrev TU i februar 1980.

På denne tida hadde Airbus samlet til sammen 402 bestillinger/leveranser siden starten fordelt på 32 flyselskaper, og europeerne hadde dermed allerede passert Lockheed og McDonnell Douglas.

Det ble i alt produsert 878 eksemplarer av A300/310, og da flytypen feiret 40-årsjubileum i 2014, var fortsatt over 400 eksemplarer i drift.

SAS hadde A300 i noen få år, får Airbus fikk fornyet tillit på tidlig 2000-tall med A330/340 og senere med nye versjoner av A330, A320 og A350.

Også Norwegian har blitt airbuskunde og blir for eksempel blant de første til å ta i bruk A321LR i 2019.

Slo gjennom i USA

TU markerer 20-årsdagen for airbusstiftelsen i mai 1991.

Høsten 1986 gikk det trolig et varsku i flyindustrien i USA da Airbus kunne bokføre sin største bestilling - fra et amerikansk selskap. Northwest bestilte hele 100 av A320 som på det tidspunktet ennå var et halvår unna jomfruturen. Det var trolig for å markere denne vendepunktkontrakten at det var nettopp en NWA-leveranse som passerte 500-flymilepælen i 1989.

Dagens airbusmodeller på familietaksetur: A320 Neo, A330, A350 og A380. Foto: MASCLET Philippe - MasterFilms

I 1991 var det 20 år siden Airbus Industrie ble etablert og samarbeidsselskapet hadde nettopp gått med overskudd for første gang og klart å klore seg til en markedsandel på 35 prosent.

I april dette året var det produsert 660 fly og ordreboka telte ytterligere 1700 bestillinger. Den senere suksessen A330/340 var nylig lansert. Og det var nettopp en A340-300, til Air France, som fikk æren av å bli Airbus-fly nummer tusen, to år senere. Deretter gikk det kun seks år før det var produsert nye tusen fly.

Lufthansa

Også dette var en A340-300 som ble levert til Lufthansa 18. mai 1999. Etter at fly nummer tre tusen, en A320, ble levert til JetBlue Airways 19. juli 2002, var det igjen Lufthansa som mottok fly nummer fire tusen, denne gang en A330-300 9. september 2005.

Lufthansa mottok sin første A300 i 1976, var lanseringskunde på A310 i 1978 og var dessuten en drivkraft bak lanseringen av 330/340-programmet i 1987. Den tyske flaggbæreren var dessuten lanseringskunde på A321 i 1989.

Det tok kun to år å nå milepælen med fly nummer fem tusen, en A330-200 til Qantas levert i desember 2007.

US Airways mottok Airbus nummer sju tusen, en A321, i desember 2011. Foto: Airbus

Fly nummer seks tusen var en A380-800 som Emirates mottok i januar 2010, mens fly nummer sju tusen var en A321 som ble levert til US Airways i desember 2011.

Den 3. august 2013 ble fly nummer 8.000 levert, en A320 til Air Asia i Malaysia, og deretter tok det i overkant av 19 måneder før fly nummer 9.000 ble levert. Dette var et A321 som ble levert til VietJetAir, et av flere hurtig voksende flyselskaper i Sørøst-Asia.

Ni A350-selskaper

Til og med en tredekkers A2000 var på tegnebrettet for 24 år siden, ifølge Teknisk Ukeblad, juli 1992.

I 1991 ble det også snakket om at Airbus aktet å konkurrere med B747 i den aller største kategorien, med en planlagt dobbeltdekker kalt A350. Som vi vet ble dette til slutt A380, satt i drift fra 2007, mens A350 XWB ble tatt i bruk i januar 2015.

Dette bildet er fra da Singapore mottok sin første A350 for et halvår siden. Foto: GOUSSE Herve - MasterFilms

China Airlines ble for to uker siden det niende selskapet til å ta i bruk A350 XWB. De øvrige åtte er Qatar Airways (lanseringskunden), Vietnam Airlines, Finnair, LATAM Airlines Group, Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways, Ethiopian Airlines og Thai Airways International som har i overkant av 40 fly til sammen.