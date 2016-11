Minifly i dag, men om få år skal det frakte folk i overlydshastighet

Er det første steg på veien tilbake til supersoniske passasjerfly som nå står utstilt i en hangar på Centennial lufthavn i Denver?

Det er iallfall ambisjonen til Boom Technology. I to år har det amerikanske oppstartselskapet jobbet med et passasjerfly som skal kunne frakte rundt 50 passasjerer i en hastighet på Mach 2,2.

Først skal de testfly en teknologidemonstrator som heter XB-1 «Baby Boom». En modell av denne ble tirsdag avduket og vist fram for første gang på selskapets hovedkvarter i Colorado.

Ett år fra nå

Testflyets kjælenavn kommer av at det kun er en tredel så stort som det kommende fullskalaflyet. Baby Boom er ferdig designet og under bygging. Planen er at det skal fly første gang om cirka et år fra nå.

Testflyet har plass til to flygere og er utstyrt med tre General Electric J85-21-motorer à 16 kN skyvekraft med spesialtilpassede inntak- og eksossystemer med variabel geometri.

Flyet er 21 meter langt med en slank deltaving med et vingespenn på 5,8 meter. Maksimal avgangsvekt blir cirka seks tonn.

Dette er modellen av teknologidemonstratoren XB-1 som ble avduket i Denver tirsdag. Foto: Boom Technology

Sjefingeniør Joe Wilding sier at denne framgangsmåten gjør at de kan utvikle kjapt. De første overlydsflygningene ved flybasen Edwards i California er planlagt i 2018, mens fullskalaflyet kan være klart for jomfruferd året etter. Målet er å sette det i kommersiell drift tidlig på 2020-tallet.

Det har allerede gått 40 år siden Concorde ble satt i drift. I 2003 ble det legendariske flyet parkert for godt, og siden da har det ikke vært mulig å kjøpe billett til en flyreise i overlydshastighet.

Illustrasjon av demonstratoren sammen med fullskalaflyet. Foto: Boom Technology

Ikke bare har framdriftssystemer og materialteknologi gjort framskritt siden Concorde ble designet på 1960-tallet. Utvikling- og testarbeidet nyter godt av blant annet økt regnekraft.

Boom bruker som eksempel at aerodynamiske spørsmål Concorde-ingeniørene trengte et halvt år i vindtunnel på å teste, kan de nå simulere på en halv time.

Det endelige flyet blir et deltavingefly med tre motorer og plass til 45-55 passasjerer avhengig av hvordan det konfigureres. Flyet skal være i stand til å fly rundt 4.500 nautiske mil (8.334 kilometer) nonstop.

Når det gjelder øvrige ytelser, skal flyet kunne ta av og komme seg opp i en marsjhastighet på 2,2 ganger lydens hastighet uten bruk av etterbrenner. Over land vil marsjhastigheten være begrenset til Mach 0,95.

Verdens lengste flyrute: Sparte to timer på å fly 1200 km lengre

Virgin ny samarbeidspartner

airplane 1. Foto: Boom Technology

Boom Technology er et oppstartsfirma med en rekke høyst erfarne og kvalifiserte folk fra luftfartsindustrien i lederstillinger. Men det er en liten organisasjon. Hele selskapet har kun rundt 25 ansatte og vil muligens øke til det dobbelte når flytestinga starter neste år. Til sammenligning har bare testflygningssenteret til Airbus tre ganger så mange flygere og ingeniører (cirka 150).

Testinga skal foregå i samarbeid med The Spaceship Company (TSC), et datterselskap av Virgin Galactic som ligger an til å bli lanseringskunde på flytypen, ifølge Aviation Week.

Virgin-grunnlegger Richard Branson var til stede på seremonien tirsdag. Han har planer om å kjøpe minst ti fly som hver har en listepris på 200 millioner 2016-dollar (1,7 milliarder kroner).

Mens Concorde hadde en marsjhastighet på rett over to ganger lydens hastighet, skal Boom-flyet være i stand til Mach 2,2. Hastigheten gjør flyet kan fly fra østkysten av USA til Europa på rundt tre timer i stedet for sju i dag, og fra vestkysten til Japan og Kina på 5-6 timer i stedet for 12-14 timer i dag.

Blake Scholl, sjef og grunnlegger, rakk aldri å fly Concorde før flyet ble faset ut i 2003. Det er den direkte årsaken til at han startet selskapet for to år siden, kommer det fram i et videointervju hos Denver Post.

– Vi er i ferd med å få selvkjørende biler, men vi flyr fortsatt rundt i 60-tallshastighet, sier han til avisa.

Kappløp om concordearvtaker: Om noen uker avduker de det nye supersoniske passasjerflyet

Som businessklasse i dag

Et av Booms mål er å gjøre overlydsflygning til en, om ikke folkelig, så iallfall mer tilgjengelig og mindre kostbar reisemåte enn før. Concorde var et framkomstmiddel for noen få.

Der en konkurrent som Aerion er i ferd med å konstruere overlydsfly rettet mot privatflymarkedet, sikter Boom Technologies seg mot vanlige flyselskaper og driftskostnader som gjør det mulig å operere med billettpriser som er sammenlignbare med dem som selges til businessklasse i dagens konvensjonelle passasjerfly.

Å fly med kun businessklasse om bord gjorde også Concorde. Til og med SAS har gjort dette på den nå nedlagte oljeruta mellom Stavanger og Houston. Det var derimot i et Boeing 737-700 BBJ godt under lydens hastighet.