Verdens lengste flyrute: Sparte to timer på å fly 1200 km lengre

Når Air India flyr sine Boeing 777-200LR fra Delhi til San Francisco, flyr de ikke lenger over Norge, men i stedet omveien østover over Stillehavet.

Det sparer selskapet tid og drivstoff på - og gir dem dessuten plassen øverst på lista over verdens lengste nonstop flyruter.

Feiret med rekord

AI173 fløy 15.140 kilometer på 14 timer og 30 minutter, og sparte cirka 13 tonn drivstoff sammenlignet med atlanterhavsruta, opplyser kaptein Rajneesh Sharma i et youtubeklipp i etterkant av første flygning.

Den gikk fra Delhi 15. oktober, på Air Indias 84-årsdag. Fartøysjefen forteller at de passerte midnatt mens de var i lufta, men fløy deretter østover over datolinja og skaffet seg slik tre timer ekstra feiring.

Før dette ble det fløyet polarrute begge veier. Det vil si at ruta gikk nordvestover fra Delhi, over Nord-Norge, Grønland og sørover gjennom Canada til den amerikanske vestkysten. Fra California tilbake til India er det fortsatt denne ruta som benyttes.

Jetstrømmer

Korteste distanse mellom Delhi og San Francisco over Nordpolen er 6.697 nautiske mil, eller 12.402 kilometer.

Korteste distanse mellom Delhi og San Francisco. Foto: Great Circle Mapper

Ifølge Flightradar 24, som har lagret den faktiske ruta som Air India fløy fra Delhi før endringen, viser at atlanterhavsruta i realiteten var 13.959 kilometer (7.537 nautiske iml) og tok 16 timer 44 minutter å fly.

Det var altså mer enn to timer å spare på å fly nesten 1200 kilometer lengre. Det skyldes jetstrømmene som vil gi alt fra én til tre timer mindre flytid.

Slik er Air Indias gamle atlanterhavsrute og nye stillehavsrute fra DEL til SFO. Foto: Flightradar24

Luftrommet over de nordlige delene av Stillhavet det her er snakk om, kontrolleres av Russland, Japan, Canada og USA. Ruteendringen kommer etter at flyselskapet 8. august fikk tillatelse fra det indiske luftfartstilsynet om å ta i bruk de fast oppsatte og fleksible rutene over havet, henholdsvis Pacific Organized Track System (PACOTS) og Northern Pacific Oceanic Operations (NOPAC).

Pacots-ruter etableres daglig avhengig av vind og vær og koordineres av kontrollsentralene i Tokyo og Oakland.

A380 på langruter

Det som fram til forrige helg var den lengste direkteruta, tilhørte Emirates og gikk mellom Dubai og Auckland.

Korteste distanse mellom flyplassene i Dubai i De forente arabiske emirater (DXB) og Auckland (AKL) på New Zealand er 7.668 nautiske mil (14.201 kilometer). Denne ruta ble startet opp 1. mars i år og har en flytid vestover på over 17 timer.

Nå i oktober har selskapet satt inn verdens største passasjerfly, Airbus A380-800, i stedet for Boeing B777-200LR. Dermed har kapasiteten økt fra 266 til 489 seter.

Dette er den nå nest lengste direkteflyruta. Foto: Great Circle Maker

Rivalen Qatar Airways skal også fly direkte til Auckland, med oppstart i februar neste år. Fra Doha (DOH), som ligger lengre vest, er distansen til AKL 7.848 nautiske mil (14.535 kilometer).

Foto: Qantas

Også det som nå er verdens tredje lengste direkterute flys med A380, nemlig Qantas' rute mellom Sydney (SYD) og Dallas-Forth Worth lufthavn (DFW), som er 7.454 nautiske mil (13.805 kilometer).

Lengste 787- og 350-rute

Den fjerde lengste langruta i dag deles mellom United Airlines og Singapore Airlines, nemlig den mellom San Francisco og Singapore, 7.339 nautiske mil (13.593 kilometer).

Airbus-fly nummer ti tusen er A350 nummer seks for Singapore Airlines, som har bestilt ytterligere 61. Foto: GOUSSE Herve - MasterFilms

Denne ruta har United fløyet siden juni med Boeing 787-9, som gjør dette til den lengste Dreamliner-ruta, mens Singapore startet den opp i helga med et av sine nye Airbus A350-900, som gjør det til den lengste ruta med denne flytypen.

Et tilsvarende A350 til Singapore fikk for øvrig æren av å være Airbus-fly nummer ti tusen da det ble levert 14. oktober.

Over 16 000 kilometer

Og når vi først er inne på Singapore Airlines, har selskapet varslet at de kommer til å gjenoppta direkteruta mellom Singapore og New York.

Det kommer til å skje i 2018 når selskapet er lanseringskunde på den nye A350-900ULR (Ultra-Long Range), med 17 prosent mer drivstoffkapasitet enn vanlig 900 og 280 tonn maksimal avgangsvekt i stedet for 268 tonn MTOW.

Korteste distanse mellom Changi (SIN) og Newark (EWR) er 8.285 nautiske mil (15.344 kilometer), altså marginalt lengre enn stillehavsruta mellom Delhi og San Francisco, men det flys litt omvei for å utnytte jetstrømmene, slik at den reelle distansen typisk vil være rundt 8.700 nautiske mil (16.112 kilometer).

Singapore Airlines brukte A340-500 på de to lengste nonstop flyrutene i perioden 2004-2013. Denne versjonen fløy første gang i 2002. Foto: Singapore Airlines

SQ21 ble lagt ned høsten 2013 etter ni års drift, og ble fløyet med A340-500 med kun businessklasse.

Singapore har bestilt sju eksemplarer av ultrarekkeviddeflyet, og skal i tillegg åpne direkterute til Los Angeles (7.621 nm/14.114km) og trolig andre amerikanske byer.