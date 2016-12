Nissans hjemmebatteri lar deg fortsette å bruke strøm selv om strømmen har gått

Nissan lar nå norske kunder forhåndsbestille energilagringssystemet Xstorage.

Produktet gjør omtrent det samme som Tesla Powerwall: Lagrer strøm i et batteri, slik at du kan bruke den når du har behov for det,

En forskjell på de to løsningene er at Nissans system benytter seg av brukte batterier fra Nissan Leaf. Slike batterier kalles ofte «second life»-batterier.

Tanken er å utsette resirkulering av elbilbatterier som fremdeles har mye brukbar kapasitet igjen, ved å bruke dem til andre formål. Slike batterier kan vare mer enn ti år etter at de er hentet ut av elbiler.

Ny rapport: Lønner seg neppe å bruke elbilbatterier på nytt

Kan lagre solenergi

Batteriet brukes til å lagre energi fra for eksempel solceller, men kan også lades opp fra strømnettet.

Det siste kan være aktuelt i markeder hvor det er ulike tariffer i løpet av døgnet, slik at man unngår å bruke strøm i perioder hvor prisen er høy.

Xstorage har også mulighet til å mate energi tilbake til strømnettet, slik at overskuddsenergi kan selges når du får best pris for den.

Integreres med smarthussystem

Jon Helsingeng, administrerende direktør Eaton Norge. Foto: Even Fladberg

Xstorage er utviklet i samarbeid med Eaton. Dermed er navnet Xstorage ikke helt tilfeldig. Eaton selger et smarthussystem kalt Xcomfort, som Xstorage kan integreres mot.

Det er den første versjonen av Xstorage som nå kan bestilles gjennom Nissan-forhandlere, og senere via en nettside.

Denne utgaven har en minste kapasitet på 4,2 kilowattimer, og kan levere en effekt på 3,6 kilowatt. I realiteten får du høyere kapasitet, forteller Jon Helsingeng, administrerende direktør i Eaton Norge til Teknisk Ukeblad.

– Batteriet har egentlig opptil 6 kilowattimer kapasitet opprinnelig, men vi garanterer at det har en kapasitet på minst 4,2 kilowattimer i garantiperioden på ti år, sier Helsingeng.

Dette er med brukte Leaf-batterier, og ferdig montert vil det koste 4000 euro (36.000 kroner). De første batteriene vil leveres til kunder i løpet av april eller mai.

Kommer med høyere kapasitet

Nissan Xstorage benytter brukte Leaf-batterier. Foto: Marius Valle

Det vil så komme flere versjoner. Disse har garantert kapasitet på 4,2, 6 og 9,2 kilowattimer, og en effekt på 3,6 eller 6 kilowatt avhengig av variant.

Disse vil leveres i utgaver med både nye og brukte batterier, men garantien vil være 10 år uansett.

– Når batteriet er brukt i ti år kan det brukes til andre formål, og du kan få nytt batteri, og bruke elektronikken videre. Da kan du få neste generasjon batteripakke med større energitetthet. Det kan være snakk om en dobling, sier Helsingeng.

Han forteller at boksen er robust, med kabinett av tre millimeter stål. Det kan plasseres hvor som helst i huset, også utendørs, men må i så fall beskyttes mot vær og vind.

I temperaturer under 17 kuldegrader bør det i tillegg ha et varmeelement for å sikre at full effekt kan tas ut.

Det kan kobles i parallell, slik at du kan ha flere installert.

Her er det: Kartet som skal vise hvor det EGENTLIG lønner seg å ha solceller på taket

Kan holde strømprisen lav

Løsninger som dette har flere bruksområder. I mange land er det timespriser på strøm. Det blir aktuelt i Norge også, når smarte strømmålere er innfaset. Dette skjer innen utgangen av 2018.

Enkelte steder er det også effektledd på nettleien, som kan gi utslag i at du betaler mer for strømmen om du har høyt effektuttak i visse perioder av døgnet. Det kan for eksempel være om morgenen når hele familien dusjer, eller når du lager mat på ettermiddagen samtidig som du lader elbilen.

Et batteri kan jevne ut effekttoppene, og det kan sørge for at du bruker mindre strøm i perioder hvor prisen er høy.

I kombinasjon med Eatons Xcomfort-system åpner det seg flere muligheter. Da kan det sørge for at enkelte strømforbrukere skrus av i ønskede perioder, slik at effektuttaket holdes lavt.

Man skal også kunne fortsette å ta ut strøm fra batteriet dersom strømmen går. Dette reguleres av Xstorage, som har all nødvendig elektronikk integrert.

Norges første moderne «offgrid»-hus: Her bor de helt avkoblet fra både strømnett, vann og avløp

Lar deg bruke solstrøm selv om strømmen går

Særlig de med solcelleanlegg kan en løsning som dette være aktuelt for. Xstorage har den nødvendige elektronikken for tilkobling til solceller og for å sende strøm ut på nettet integrert.

Solcellepanler fra REC installert på bolig i Bergen. Foto: Marius Valle

– Jeg tror disse tingene kommer til å skje fortere enn man tror. Solcellepanelene har gått kraftig nedover i pris i Norge. Vi ser at forbrukere kjøper jordvarmepumpesystemer som aldri kommer til å betale seg. Solceller vil kunne betale seg over tid, så det tror jeg kommer til å ta av, sier Helsingeng.

Xstorage vil også kunne fungere som en backup under strømbrudd, på samme måte som Solar Edges nye system som vi har omtalt tidligere.

Om strømmen fra nettet forsvinner, vil Xstorage koble seg fra strømnettet, men du vil fortsatt kunne bruke strøm i hjemmet. Dette kan skje via dedikerte strømkurser som får strøm, eller i kombinasjon med Xcomfort-systemet. Da kan du selv velge hva som skal få bruke strøm, som lys, kjøleskap, internett og annet.

Tar det tid før strømmen kommer tilbake, forsynes batteriet med strøm fra solceller om du har det.

Stor test: Disse solcellene er best for norske forhold

Variant med hurtiglader til elbil planlegges

På sikt planlegger også Nissan og Eaton en variant med integrert billader. Siden et batteri uansett leverer likestrøm, kan bilen lades med dette.

Da snakker man i praksis om hurtiglading.

– Tanken er at det skal komme en lademulighet direkte til bilen, og helt klart at det skal være likestrømslading. Det er teknisk komplisert, men vi ser for oss en form for hurtiglading. I dag tar du i realiteten ut 16 eller 32 ampere, og er oppe i 6-7 kilowatt. Med likestrøm kan det tenkes en vesentlig større effekt, sier Helsingeng.

Nøyaktig hvordan dette vil fungere, er ikke klart i dag. Men det er klart at det neppe er aktuelt med et batteri på 4,2 kilowattimer. Særlig ikke når man har en elbil med kanskje 30 kilowattimers batterikapasitet.

Helsingeng ser for seg at det blir aktuelt med batteri med kapasitet på 9,6 kilowattimer eller større, som vil være nok til å gi deg minst fem mil rekkevidde på kort tid.

Altså kan du tenke deg at du kommer hjem, setter bilen til hurtiglading hjemme, og kan reise ut igjen på kort tid de dagene du har behov for det.

Høyere pris enn for Tesla Powerwall

Et mye omtalt alternativ, som i likhet med Xstorage foreløpig ikke er levert i Norge, er Teslas Powerwall.

Denne løsningen har en del til felles med Xstorage.

Tesla Powerwall 2. Foto: Tesla

Den kan levere 5 kilowatt, og en toppeffekt på 7 kilowatt. Som Xstorage har det vekselretter integrert, og ti års garanti.

Det har imidlertid mer enn dobbelt så høy kapasitet som første utgave Xstorage, med 14 kilowattimer. Prisen er derfor høyere, og Tesla estimerer at det vil koste nærmere 71.000 kroner ferdig montert.

Per kilowattime kapasitet koster Powerwall 5071 kroner ferdig installert. Det er mindre enn Xstorage, som koster 6000 kroner per kilowattime ferdig installert om man går ut fra en kapasitet på 6 kilowattimer.

Om man går ut fra den garanterte kapasiteten på 4,2 kilowattimer er regnestykket verre: 8571 kroner per kilowattime.

Men så vil de to systemene ikke ha identisk funksjonalitet. Det er særlig integrasjonen med Xcomfort som trekkes frem som en styrke for Xstorage.

Powewall leveres til norske kunder neste sommer, altså omtrent samtidig som Nissans Xstorage.

Helsingeng antar at prisene vil gå nedover på sikt, men at stor etterspørsel særlig fra Tyskland, vil være med på å bremse prisreduksjonen en stund fremover.