Det vil neppe lønne seg å bruke gamle elbilbatterier på nytt

Hva som skal gjøres med batterier fra elbiler som skal vrakes har til nå vært et spørsmål ingen har hatt noe klart svar på.

De kan enten resirkuleres, eller tas i bruk i nye applikasjoner når bilen er klar for å vrakes.

Flere bilprodusenter, som Nissan og Daimler, har tatt til orde for å gjenbruke slike batterier, enten i form av en batteribank til hjemmet, eller i stor skala som energilager koblet til strømnettet.

For selv om elbilen gjerne er klar for dynga, er det sannsynlig at batteriet fremdeles har en hel del kapasitet igjen.

Denne kapasiteten kan benyttes i mange år i såkalte «second life»-applikasjoner.

Lønner seg neppe

En ny rapport fra Lux Research har tatt for seg akkurat dette, og selv om den neppe legger debatten om hva som er den beste skjebnen for brukte elbilbatterier død, konkluderer med at brukte batterier heller bør gå direkte til gjenvinning.

Daimlers energilager med brukte elbilbatterier. Foto: Daimler

For selv om ideen om gjenbruk er god, er det ikke økonomi i det, skriver Lux.

Det er mange måter å resirkulere på. Pyrometallurgiske metoder som innebærer nedsmelting kan gjenvinne de viktigste metallene, men også hydrometallurgiske prosesser kan tas i bruk. Katodematerialer kan mekanisk hentes ut av et brukt batteri.

Siden litium er en begrenset ressurs, vil dette bidra til at det ikke utvinnes mer metall enn nødvendig. Litiumutvinning fra malm eller saltsjøer har også en miljøpåvirkning, og de største forekomstene finnes i Sør-Amerika.

Nesten alt kan gjenvinnes

Dette unngås ved å bruke resirkulert litium. Litium er imidlertid langt fra det eneste grunnstoffet som går med i et batteri. Det kan for eksempel være kobolt, og alt kan gjenvinnes. Omtrent 95 prosent av et elbilbatteri kan gjenvinnes.

Dessuten er det ikke gitt at alle batterier vil egne seg som energilagre til hjemme- eller nettbruk. Tesla velger utelukkende resirkulering fordi deres nikkel-kobolt-aluminiumoksid-katoder ikke egner seg for dette bruket, skriver Lux.

Nissan, BMW og Daimler har imidlertid valgt å prøve ut gjenbruk, og de to førstnevnte har siktet seg inn mot hjemmemarkedet.

Trolig 65 GWh tilgjengelig om 20 år

Lux Research anslår 65 gigawattimer tilgjengelig kapasitet fra brukte elbilbatterier i 2035. Foto: Lux Research

Det avhenger av hvor lenge batteriene er i bruk i bilene. Om batteriene i snitt brukes i ti år i biler, vil tilgjengelig kapasitet være omtrent 200 gigawattimer i 2035.

Det er imidlertid sannsynlig at de brukes i mer enn 10 år, og i 2035 er det ifølge rapporten ventet å være en kapasitet på 65 gigawattimer med brukte batterier fra skroteklare ladbare biler tilgjengelig.

Det vil dessuten ta en stund før tilgangen til kapasitet fra brukte batterier når et vesentlig nivå, med i beste fall omtrent 15 gigawattimer tilgjengelig i 2025.

Selv om det kan virke som en attraktiv løsning å utnytte denne kapasiteten kanskje 10 - 15 år til, tror forfatterne at det er tvilsomt at det vil lønne seg, fordi batteriene vil ha redusert ytelse.

De vil begrenses til bruksområder hvor de sykles sjeldnere og at de ikke vil kunne lades ut like mye som nye batterier.

Redusert ytelse

Nissans «Powerwall», kalt Xstorage, bruker brukte elbilbatterier. Foto: Marius Valle

Et hjemmebatteri med en kapasitet på 11,2 kilowattimer vil ifølge rapporten koste rett over 4600 dollar (39.500 kroner), mens et helt nytt batteri på 7 kilowattimer vil koste 6000 dollar (51.500 kroner). Den reduserte ytelsen til det brukte batteriet vil imidlertid gjøre at de egner seg dårligere til daglige opp- og utladinger.

Med den nåværende teknologien vil det mest økonomiske valget, som gir mest igjen for pengene med tanke på råvarepriser, være å resirkulere de gamle batteriene og bruke råvarene i nye batterier, ifølge hovedforfatter Christopher Robinson i Lux Research.

– Når det er sagt; Innovasjoner på områder som pakking og testing kan endre balansen i fremtiden, så selskapene bør ha planer for både resirkulering og gjenbruk, sier Robinson.

Selv om Nissan er blant elbilprodusentene som utforsker muligheter med gjenbruk av batterier, er det ikke sikkert at det er veien de selv vil gå.

Nissan og Tesla usikre

I et intervju med Teknisk Ukeblad i vår sa Nissan Europes prosjektdirektør for batteri- og energitjenester, Francisco Carranza Sierra at prisen for nye batterier vil avgjøre om det kan lønne seg.

Det er ikke bare prisen for selve batteriet som spiller inn. Brukte batterier som skal gjenbrukes må også gjennom en klargjøring, som kan innebære reparasjoner og annet.

Hvis råvareprisen er høy, vil det også være mer lønnsomt å gjenvinne enn å gjenbruke, fortalte Sierra.

Teslas teknologidirektør JB Straubel har tidligere sagt at det også vil være en utfordring at batteriene vil være gammel teknologi når de 10 - 15 år gamle plukkes ut av bilen.

Han tror at det er mer sannsynlig at det heller vil utvikles nye batterier dedikert til de aktuelle oppgavene, som tåler flere ladesykler.