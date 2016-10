I dag er det ikke lov å bruke solcellepanel dersom strømmen går. Dette anlegget løser problemet

En skulle kanskje tro at noe av poenget med solcelleanlegg og en batteribank var at det skulle være mulig å fortsette å bruke strøm dersom det var strømbrudd.

Men realiteten er at netteierene krever at solcelleanlegget må stenges ned om det blir strømbrudd. Årsaken er de vil unngå at det er spenning på nettet i slike situasjoner, hvor elektromontører kan tenkes å jobbe på anlegget.

I Bergen installerer nå den relativt ferske solcelleleverandøren Solbære et anlegg som de hevder er det første i sitt slag.

Om strømmen går, kan anlegget fortsette å produsere strøm, og drive kurser i huset.

Dette kan gjøres selv om kunden er med i plusskundeordningen, som innebærer at strøm kan selges tilbake til nettet.

Kobler automatisk over på batteri

Anlegget er basert på en helt ny løsning fra Solar Edge. Den består av en inverter som automatisk sjalter et utvalg kurser som går via inverteren over til batteridrift når strømmen i hovedinntaket fra nettet forsvinner.

Det gjør det mulig å fortsatt ha strøm enkelte steder i huset om det er strømbrudd.

Løsningen er også sertifisert for å fungere med Tesla Powerwall, som kundene Aarid Olsen og Mads Thomassen venter på å få levert fra Tesla.

Lignende løsninger eksisterer, men disse er basert på 12 voltsanlegg med blybatterier, forklarer Simona Petroncini, som eier og driver Solbære. Fordelen her er at det fungerer med høyspenningsanlegg og høyspenningsbatterier.

Om strømmen går, vil kundens kjøleskap og fryser, internettilkobling, noen stikkontakter og LED-lys fungere. Alt skjer automatisk.

Soldrevet «nødaggregat»

Mads Thomassen har fått installert et solcelleanlegg som fungerer selv om strømmen går. Foto: Marius Valle

– Jeg har tenkt på dette i 25 år, og det har ligget og gnagd lenge, sier Thomassen.

Han har tidligere vurdert å få installert et dieselaggregat som kan dras i gang ved strømbrudd. Nå så han muligheten til å få et backupsystem basert på batteri og solceller.

Selv om det antakeligvis finnes billigere løsninger, er det interessen for ny teknologi som har fått Thomassen til å installere dette anlegget.

– Jeg liker tanken på å ha en backup. I vestlandsklima med stormer, er det smart med tanke på strømbrudd, sier han.

Unikt

Thor Christian Tuv i Solenergi Fusen sier til Teknisk Ukeblad at han ikke har hørt om noen lignende løsninger for privatpersoner.

– Om dette er tilfelle, så er det fantastisk, sier Tuv.

Å kunne ha nødstrøm under strømutfall vil kunne gi en helt annen bruksverdi til solcelleanlegget, ettersom det er pressede marginer i markedet, mener Per Gjert Uhrdal i Solel AS.

– Solel ønsker dette veldig velkommen. Til nå har vi ikke sett mulighet for dette, selv om det har vært stor etterspørsel etter det. Det vil være et marked og stort behov for dette, sier Uhrdal.

Han tror slike løsninger vil øke markedet for solceller.

Simona Petroncini driver solcelleselskapet Solbære. Foto: Marius Valle

Venter på Tesla Powerwall

Anlegget i Bergen er imidlertid ikke fullt operativt, ettersom han fortsatt venter på å få levert Powerwall. Petroncini sier at Tesla fortsatt ikke vil levere til Norge fordi de prioriterer større markeder som Tyskland.

Thomassen ønsker likevel å vente, fordi han vil ha noe som ingen andre har.

Om det er økonomi i løsningen er han ikke sikker på. Det regner han med ordner seg i et 30-årsperspektiv.

Solbære ønsker ikke å si hvor mye anlegget totalt koster, ettersom alle detaljer ikke er på plass enda.

Petroncini forteller at det fortsatt er noe skepsis til solceller på Vestlandet. Men det er også flere som er nysgjerrige.

Tror sol kan gi ny vestlandsindustri

– På Vestlandet må det bygges kompetanse på dette. Solceller kan gi ny industri her, og erstatte arbeidsplasser som har gått tapt, sier hun.

Hun argumenterer for at private solcelleanlegg gir god mening fordi det kan redusere belastningen på strømnettet. Det kan være en god symbiose med vannkraft, da magasinene er lave på våren når solcellene får økt produksjon.

Hun har derfor tro på at det skal være mulig å leve av å installere solceller, også i Bergen.