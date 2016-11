Teslas soltak skal være billigere enn vanlige tak - selv før de produserer strøm

I slutten av oktober introduserte Elon Musk Teslas nyeste produkt, soltak. Idéen er at solcellene ikke skal legges oppå taket, men integreres i selve taket. Ifølge selskapet skal soltaket beholde 98 prosent av effektiviteten til vanlige solcellepanel, samtidig som det være mer estetisk tilfredsstillende.

Nylig avholdt Tesla en generalforsamling for å godkjenne overtakelsen av solcelleselskapet Solarcity.

Her fortalte Tesla-sjef Musk at han er overbevist om at soltakene vil koste mindre enn vanlige tak – selv før soltaket begynner å produsere strøm. Det skriver blant andre Electrek.

Tidligere har Tesla sagt at soltaket blir billigere enn vanlige tak når man tar hensyn til energiproduksjonen. Solarcitys ingeniørteam har imidlertid nå gjort Tesla-sjefen trygg på at soltakene blir billigere enn vanlige tak selv før de begynner å generere strøm.

Soltaket inngår i Teslas økosystem, som også inkluderer elbiler og batteripakker. Foto: REUTERS/Nichola Groom

– Hvorfor vil du ha noe annet?

Regnestykket skal inkludere arbeidskostnader. Eventuelle subsidier er ikke medregnet.

– Det er ganske lovende at et soltak faktisk koster mindre enn et normalt tak, selv før du regner med verdien av elektrisiteten. Spørsmålet blir da: Vil du ha et tak som ser bedre ut enn et normalt tak, varer dobbelt så lenge, koster mindre og i tillegg produserer elektrisitet? Hvorfor vil du ha noe annet enn det? sier Musk, ifølge Electrek.

Det spesifiseres ikke hva slags tak Musk sammenlikner med for å komme til denne konklusjonen, men det er nærliggende å tro at han sammenlikner med betong eller keramiske tak.

Musk sier nemlig at glasset Tesla utvikler for soltaket veier mellom en tredjedel og en åttendedel av nåværende betongløsninger og keramiske løsninger. Dette gir ifølge Musk store muligheter for å kutte kostnader, ettersom logistikk-kostnadene utgjør en stor del av totalkostnadene.

– Montering og installering den største kostnaden

Tesla er ikke det første selskapet som bygger soltak. Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om Sun-Net og Orkla Elektronikk, som står bak flere integrerte solcelleløsninger i Norge.

Morten Meier, daglig leder i Sun-Net, forteller at de i disse dager legger sitt første soltak i Danmark. Han vil ikke avskrive at Tesla klarer å lage soltak som er billigere enn vanlige tak.

– I dag er montering og installering den største kostnaden ved å kjøpe soltak. Dette varierer også fra land til land ut ifra hvilke krav som finnes. I Tyskland er det for eksempel dyrere å legge tak enn i Norge. Det kan godt være Tesla vil klare å legge tak som er billigere enn vanlige tak i USA, sier Meier til Teknisk Ukeblad.

Han synes det er vanskelig å si noe om Teslas tak kan bli billigere enn vanlige tak i Norge, ettersom han vet så lite om teknologien Tesla bruker.

– Et spørsmål er om soltaket er parallelkoblet eller seriekoblet, det vet vi ikke per dags dato. Dersom soltaket er seriekoblet, trenger man en elektriker for å installere det. Vårt tak er parallelkoblet med lav spenning, slik at snekkere kan legge det, sier han.

– Fantastisk markedsfører

Meier er glad for mulig konkurranse fra Tesla.

– Musk er en fantastisk markedsfører. Jeg synes det er strålende at han vil legge estetiske soltak. Konkurrenter er alltid gode å ha, sier Meier.

Han mener det er flere utfordringer og ubesvarte spørsmål Tesla må svare på før man vet hvor godt løsningen fungerer.

– De har presentert fire forskjellige takstein, tre i glass og en i plastikk. En av utfordringene er hvordan man skal kutte glasset. Vi vet lite om teknologien bak produktet, det finnes nok flere utfordringer Tesla nå jobber med, sier han.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet, er energikostnaden for Sun-Nets integrerte takstein høyere enn for vanlige solcellepanel. Meier sier at prisene er høye på grunn av lavt produksjonsnivå, og forventer at prisene faller når produksjonen tar seg opp.

Tesla starter leveransen av soltakene sommeren 2017. Takene vil ifølge Forbes bestå av herdet glass laget av Tesla selv, en ny type film levert av 3M, samt solcelleteknologi levert av Panasonic i samarbeid med Tesla og Solarcity.