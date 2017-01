Nå er Volkswagens nye elbil-plattform klar

Volkswagens plattform for elbiler, MEB-plattformen, skal være ferdig utviklet, skriver Automotive News.

Dette ifølge Volkswagens utviklingssjef Frank Welsch. Han sier at det er stor interesse fra andre bilmerker i Volkswagen-gruppen om å ta den i bruk.

Nå har Volkswagen åpnet for at resten av konsernets merker kan begynne å utvikle egne biler basert på plattformen.

MEB (Modularer Elektrobaukasten) ble presentert for et år siden, da Volkswagen viste frem konseptet Budd-e under CES-messen i Las Vegas.

En bilplattform er en grunnleggende bildesign som gjør det enkelt å utvikle og produsere nye biler, siden nye modeller ikke må utvikles fra bunnen av.

130 kWh: Luksuselbilen utstyres med det hittil største batteriet

I.D. er først til å benytte VWs nye MEB-plattform. Foto: Volkswagen

I.D. først ut uansett

Elbilplattformen danner grunnlaget for Volkswagens kommende elbil I.D., som skal komme i salg innen 2020.

Det er fra før av kjent at også Skoda og Seat, begge under Volkswagen-paraplyen, vurderer egne elbiler.

Welsch sier at det er stor interesse for MEB blant konsernets bilmerker, og at mer enn halvparten av bilene som skal bygges på denne plattformen ikke er Volkswagen-modeller, ifølge Automotive News.

Skoda alene planlegger fem elektrifiserte biler innen 2025. Noen av disse vil være rene elbiler, og dermed trolig bygget på MEB. Seat skal ikke ha avgjort hvorvidt de vil lansere en ren elbil eller en ladehybrid først.

Datamaskinens synspunkt: Dette ser en Tesla med den nye selvkjøringsteknologien

Neste elbil-lansering blir en SUV

Når Volkswagen I.D. er lansert, skal neste elbil fra Volkswagen ut være en SUV. Denne skal komme i salg etter 2020, og et konsept skal ifølge nettstedet vises frem under bilmessen i Shanghai i april.

Konseptet I.D. Buzz er en elektrisk minibuss basert på MEB-plattformen. Foto: Volkswagen

I tillegg har Volkswagen luftet konseptet I.D. Buzz, som er en elektrisk minibuss planlagt for 2022. Til Forbes sier administrerende direktør for Volkswagen Nord-Amerika-avdeling, Hinrich Woebcken, at det er gode muligheter for at de kan komme til å sette den i produksjon.

Den første bilen på MEB-plattformen skal uansett være Volkswagen I.D. Ifølge Welsch er tanken at de heller vil lære av potensielle feil på en Volkswagen-modell enn en søstermodell.

I så fall betyr dette at det neppe er grunn til å vente at det vil komme mange nye elbiler fra Volkswagen-konsernet i salg før 2020.

Ford lanserer hybrid-Mustang, helektrisk SUV: Og fem andre biler med elmotor

Bygger elbiler på fossil-plattformer

Audi Q6 e-tron ble vist frem i 2015. Den kommer i salg neste år. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/NTB scanpix

Om ikke noen av merkene gjør som Audi, og lanserer elbiler basert på en plattform som ikke er utviklet utlukkende for elbiler. Q6 e-tron skal bygges på MLB-plattformen (Modularer längsbaukasten), som brukes på større biler.

Volkswagen e-Golf er i likhet med Q6 e-tron basert på en plattform ikke laget for elbiler, MQB-plattformen (Modularer querbaukasten) for mellomstørrelsesbiler.

Volkswagen-konsernet har imidlertid utviklet en annen ren elbilplattform utover MEB, nemlig Mission E-plattformen som Porsche Mission E er bygget på.

Porsches elbil Mission E. Foto: Porsche

Det er kjent at Volkswagen-konsernets merke Lamborghini har en ren elbil i tankene, og det kan tenkes at den vil bygges på den skalerbare Mission E-plattformen.

Welsch sier imidlertid at MEB skal underbygge modeller som Golf, Tiguan og Passat, og at planene for dette er klart definert.