Dette ser en Tesla med den nye selvkjøringsteknologien

Hva er det egentlig datamaskina i en Tesla ser? Hva slags data er det den fatter sine beslutninger på grunnlag av?

Deler av dette illustreres på ypperlig vis i en ny demonstrasjonsvideo av den nye selvkjøringsteknologien som ble lansert for en måned siden.

Her får vi se dataene fra tre av de åtte kameraene autopilotsystemet består av.

Hvordan virker: Selvkjørende biler

Flere sensorer, mer regnekraft

20. oktober varslet Tesla at de allerede er i gang med å produsere biler som utstyres med teknologi som gjør dem i stand til å operere med full autonomi.

Den nye selvkjøringshardwaren består av:

Åtte kameraer som gir 360 graders-dekning med opp til 250 meter rekkevidde

Tolv forbedrede ultralydsensorer med doblet rekkevidde av dagens

En allerede forbedret radar

En datamaskin som ifølge produsenten har 40 ganger så mye regnekraft som dagens

Hjernen i autopilotsystemet er en Drive PX 2 fra Nvidia, som også benyttes av Volvo i deres 100 XC90 med selvkjøringsteknologi, i piloten «Drive Me».

Drive PX 2 har to Tegra-prosessorer med til sammen 12 prosessorkjerner, og to Pascal-GPU-er, som kan utføre 24 billioner dyplæringsoperasjoner i sekundet. Produsenten betegner maskinen som «på størrelse med en matboks med regnekraft tilsvarende 150 Macbook Pro».

Store ivesteringer

Data er den nye oljen, uttalte Intel-sjefen i forrige uke i forbindelse med at selskapet skal investere mer enn 250 millioner dollar for å utvikle teknologi for selvkjørende biler de neste to årene.

De ønsker å utvikle teknologi for bildeprosessering, 5G-tilkobling, databehandling i skyen, maskinlæring og sikkerhet og har blant avtaler med BMW, Daimler, Hyundai, Jaguar, Toyota og Tesla.

Særlig BMW-samarbeidet er fokusert på autonomi. I sommer meldte selskapene at de sammen med Mobileye utvikler et system som skal gjøre neste generasjon elbil fra BMW selvkjørende.

For Intel er det trolig viktig å bevege seg raskt for å unngå at de blir marginalisert i bilmarkedet der for eksempel arkitektur Qualcomm og Nvidia allerede er etablert. Qualcomm kjøpte forrige måned NXP Semiconductors for 38,5 milliarder dollar. NXP er bilbransjens største halvlederleverandør.

Tesla er i dag på det SAE har definert som nivå 2 av 5 når det gjelder graden av autonomi, og vil bevege seg inn til nivå 3 i løpet av de kommende månedene og 4-5 i løpet av 2018.

Selvkjørende biler kan bli tillatt på norske veier neste år.