Luksuselbilen utstyres med det hittil største batteriet

Et batteri på hele 130 kWh som gir 400 miles rekkevidde (644 kilometer) med en innpakning og interiør mange sikkert vil like.

Det er hva Lucid Motors byr på når de lanserer elbilen Air. Bilen ble vist fram første gang i California tirsdag.

Nykommeren sikter seg like mye mot Mercedes-Benz S-klasse og BMW 7-serie som Tesla med den kommende luksussedanen.

Imidlertid er det en stund til de etablerte produsentene får nok en konkurrent. Lucid Air skal tidligst settes i produksjon sent i 2018, og fabrikken er ennå ikke påbegynt.

Ingen vet hva det vil koste å bygge ut kraftnettet for elbiler: Hydrogen-forkjemperne etterlyser regnestykket

Kulepunktene

På papiret kan Lucid Air om to år tilby størst batteri og rekkevidde. Bilde: Lucid Motors

Det Lucid så langt har offentliggjort av ytelser, eller skal man si spesifikasjonsmål, er som følger:

0-60 mph (96 km/t): 2,5 sekunder.

(96 km/t): 2,5 sekunder.

Effekt: Opp til 1000 hk (735 kW)

Opp til 1000 hk (735 kW)

Rekkevidde: Opp til 400 miles (644 km)

Opp til 400 miles (644 km)

Batteri: Valg mellom 100 eller 130 kWh

Det koster 25.500 dollar å reservere en av de 255 første bilene fra produksjonslinja. Bilde: Lucid Motors

Akselerasjonen skal med andre ord være på linje med Tesla Model S P100D. Det samme gjelder prisen. Lucid Motors skriver at godt utstyrte versjoner vil selges for over 100.000 dollar. Samtidig skal framtidige modeller bli tilgjengelig fra rundt 65.000 dollar (550.000 kroner).

Lucid Air kan tidligst leveres i 2019. Foto: Lucid Motors

Så sant ingen andre kommer Lucid i forkjøpet de neste par årene, vil 130 kWh-pakka vil være det største batteriet som er å få tak i for en elektrisk personbil. Standardbatteriet har samme energikapasitet som det største Tesla-batteriet, altså 100 kWh.

Lucid skriver videre om bransjens mest kompakte og effektive drivlinje, samt at ti års batterierfaring (selskapet het tidligere Atieva) har ført dem til elbilindustriens mest energitette batteripakke.

Kamuflert Lucid Air-prototyp sammen med S-klasse og 7-serie på LA-bilmessa i november. Foto: Lucid Motors

I starten av desember varslet Lucid at de har inngått et strategisk partnerskap med Samsung SDI for utvikling av neste generasjons sylindriske battericeller, som visstnok skal sette en ny standard for energitetthet, samtidig som at det tåler hyppig hurtiglading.

Snart byggestart

Slik kan førerplassen i Lucid Air bli. Bilde: Lucid Motors

Mens den utvendige designen skal være spikret, er interiøret fortsatt på tegnebrettet. Prototypen som ble vist fram hadde ikke interiøret Lucid har vist fram på pressebildene, ifølge flere medier som var til stede, deriblant Electrec.

Lucid Air-interiøret vitner om en lukussedan der eieren like gjerne befinner seg i baksetet som bak rattet. Bilde: Lucid Motors

Innvendig er det blant annet bakseter som kan bikkes bakover 55 grader og 29 høyttalere med aktiv støykansellering.

I slutten av november fortalte Lucid Motors at de etter ett års vurdering hadde besluttet at den kommende bilfabrikken skal bygges i Casa Grande, like sør for Phoenix i Arizona.

Innvendig størrelse som en stor sedan, men med et fotavtrykk som en mellomklassebil, er Lucids beskrivelse. Bilde: Lucid Motors

Fabrikkprosjektet skal bestyres av en tidligere BMW-sjef som har hatt ansvar for flere produksjonsoppstarter både på fabrikken i Sør-Carolina og Tyskland.

Byggestart er første halvår 2017, mens de første bilene etter planen skal produseres her fra slutten av 2018.