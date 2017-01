Ford gir sju biler elektrisk motor

Ford er kanskje ikke den første bilprodusenten man tenker på når man snakker om elbiler, men det kan komme til å endre seg.

For nå melder Ford at de skal skru opp produksjonen av elektriske kjøretøy betraktelig de kommende årene.

Under en presentasjon i går fortalte Ford-direktør Mark Fields at de kommer med 13 hel- og delelektriske biler de kommende fire årene.

Flere av de kommende modellene er overraskende i seg selv.

El-Mustang og el-SUV

En hybridvariant av pickupen F150 er på tegnebrettet. Det er også en hybridvariant av Mustang. Begge skal komme i salg innen 2020.

De planlegger også en helelektrisk liten SUV med minst 480 kilometer rekkevidde. Denne skal komme i salg innen 2020, og selges i USA, Europa og Asia.

Ford-direktør Mark Fields under pressekonferansen i går. Foto: Ford

I tillegg en ladehybridvariant av varebilen Transit, som skal komme i salg i Europa innen 2019.

De har også to politibiler med hybrid drivlinje på planen, antakelig for det amerikanske markedet.

Dessuten planlegger de en selvkjørende bil, som skal være klar innen 2021.

Seks andre biler ikke annonsert

I tillegg til disse sju, kommer dessuten seks andre biler, som de hittil ikke har annonsert.

Fords eneste rene elbil til nå, er Focus Electric. Foto: Odd Richard Valmot

Til nå har Ford kun lansert én helelektrisk bil, Focus Electric. Selv om det bare er kjent at de har én til på planen, er det rimelig å anta at de vurderer flere.

I fjor fortalte Ford at de investerer 37 milliarder kroner (4,5 mrd. dollar) frem mot 2020 for å ta frem 13 nye biler med elektrisk fremdrift.

Ifølge Detroit Free Press sa Fields i april at deres plan er å ta en ledende rolle innen elbiler.

De investerer derfor 6 milliarder kroner (700 mill. dollar) i fabrikken sin i Flat Rock i Michigan i USA, slik at de kan produsere elektrifiserte kjøretøy her.

Tester ut prototyper i år

Fords pickup F150 skal komme i elektrifisert utgave. Foto: Ford

De skal dessuten teste ut prototyper av elbiler i år, både i Europa og USA. Videre tester Ford ut teknologi for trådløs lading av biler, på begge kontinenter.

Samtidig meldte Ford at de skrinlegger planer om å investere 13 milliarder kroner (1,6 mrd. dollar) i en ny bilfabrikk i Mexico.

Dette kommer etter en rekke angrep på bilprodusenten, og en Twitter-melding hvor Donald Trump truet konkurrenten General Motors med straffetoll på biler produsert i Mexico.

I et intervju med CNN sier Fields at avgjørelsen ikke er tatt på grunn av Trumps angrep, men at det har med politikk som stimulerer vekst i hjemmemarkedet å gjøre, og at det er den beste forretningsavgjørelsen for Ford.

Ford regner med at investeringen vil skape 700 nye jobber ved fabrikken i Michigan. Alle de elektrifiserte kjøretøyene skal produseres der, mens produksjonen av Focus skal flyttes til Mexico.

Vil vise fordelene med elektrisk

En prototype av Ford Transit med hybriddrift. Foto: Ford

Ulempen med å bygge elbiler og hybrider er at de er dyrere å lage enn biler med forbrenningsmotor.

Når drivstoffprisen i USA i tillegg er lav, er det få incentiver for å kjøpe en mer drivstoffgjerrig bil.

Da Fields la frem planene, sa han at Ford ønsker å spille en nøkkelrolle, og at de ønsker å bevege seg vekk fra tankesettet om å bygge biler som oppfyller myndighetskrav, til å lede på de områdene de kan.

Biler som oppfyller myndighetskrav, såkalte «compliance vehicles», er typisk små elbiler for nisjemarkeder.

Ved å heller elektrifisere kjøretøy de allerede selger i store volum, kan de utvikle teknologien sin slik at den blir mer kostnadseffektiv, skriver Motely Fool.

Ford tror flertallet av bilene de selger i 2030 er elektrifiserte, og at det er dette de nå forbereder seg på.

Ved å elektrifisere populære modeller nå, kan de vise kundene hva som er fordelene med dette, utover bare at det gir bedre drivstofføkonomi, ifølge Fords produktsjef Raj Nair.