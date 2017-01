Faraday Futures første bil har over 1000 hestekrefter

Den ferske amerikanske bilprodusenten Faraday Future lanserte sin første produksjonsbil i Las Vegas i natt.

Deres første modell får navnet FF91, har toppytelse på 1050 hestekrefter (783 kW), rekkevidde på 700 kilometer, kan kjøre seg selv og skal i produksjon neste år.

Om du alltid har drømt om å eie en konseptbil, ser det ut til at muligheten er nærmere enn noensinne.

Faraday Future (FF) skal sette i produksjon en rekke funksjoner man vanligvis bare ser i svevende futuristiske konseptbiler.

Nøkkelløs

Her er det nemlig ansiktsgjenkjenning som kan kjenne igjen hvem som vil inn i bilen. I stedet for dørhåndtak har bilen en trykkskjerm på B-stolpen midt på bilen. Her er det også et kamera, og om bilen kjenner deg igjen, vil den låse opp og justere innstillinger til dine preferanser.

En skjerm på B-stolpen gir deg tilgang til bilen. Foto: Faraday Future

FF91 skal kunne brukes helt uten nøkler på denne måten.

Så får vi tro at produsenten har gjort seg noen tanker om hvordan de skal unngå at bilen lar seg låse opp med et bilde av eieren.

Bilen kan for øvrig ikke bare kjenne igjen ansikt, men også ansiktsuttrykk. Tanken er at bilen skal tilpasse musikk, temperatur, massasjeseter og annet basert på ansiktsuttrykket ditt.

Selvkjørende

FF91 kan kalles mye, men ikke «liten». Foto: Faraday Future

Bilen kan parkere seg selv med et trykk på denne skjermen. Til forskjell fra biler flest, vil FF91 forsøke å finne en parkeringsplass helt på egen hånd etter at du har gått ut av den. Altså ingen behov for å lete etter en plass selv.

FF91 har bakdører med hengsling i bakkant, ofte kalt «selvmordsdører», og alle dører åpner seg selv, og har sensorer som passer på at de ikke treffer andre biler.

Vinduene har PLDC (polymer dispersed liquid crystals), som sørger for at de kan «sotes» ved behov. Man trenger bare å berøre vinduene for å dimme.

Spår forbrenningsmotorens død: – Alle biler er elbiler etter 2025

Et lass med sensorer

En lidar stikker opp fra panseret ved behov. Foto: Faraday Future

Det mangler ikke på ny teknologi her. Bilen er for eksempel utstyrt med en 3D-lidar, som kommer opp av panseret når det er behov for det.

I tillegg har den ti kamera montert rundt utsiden, 13 radarer, og 12 ultralydsensorer. Disse mater datamaskinen om bord med informasjon slik at bilen kan kjøre seg helt selv.

I stedet for vanlige sidespeil, har FF91 kamera som peker bakover. Bildene fra disse kombineres med et kamera bak bilen, og vises som én sammenhengende, bred video.

FF mener at bilen er uslåelig på internettilkobling, med flere 4G-modemer og Wi-Fi-tilkoblinger integrert. Det skal blant annet gjøre det mulig å strømme video.

FF91 blir neppe en bil for folk flest. At den er beregnet på folk som har litt på sparekontoen understrekes av baksetene.

Her er det ikke bare god plass, men også seter som nærmest kan legges helt ned. Eller «NASA-inspirerte» seter, som FF kaller det. Dette er en ultraluksusbil.

Du har kanskje ikke hørt om dem? Verdens største elbilprodusent

Lynrask

Når det kommer til ytelse ser det ikke ut til at den vil skuffe. FF91 skal klare å aksellerere til 96 kilometer i timen på 2,39 sekunder. Litt raskere enn Teslas raskeste Model S P100D, som gjør det samme på 2,5 sekunder.

Baklysene er en sammenhengende stripe LED-lys. Foto: Faraday Future

Som Teslas biler, har FF91 firehjulsdrift, og så vidt vi forstår én motor til hver av bakhjulene, og én til forhjulene.

Dette gir bakhjulene torque vectoring. Bilen har også bakhjulssving.

Som nevnt er rekkevidden oppgitt til 700 NEDC-kilometer, som burde bety i alle fall 500 kilometer praktisk rekkevidde.

Batteriet har en kapasitet på 130 kilowattimer, og skal kunne lades med «mer enn 800 kilometer per time». Altså hurtiglading på høy effekt.

FF91 er en stor bil. Den er 5,25 meter lang, 2,28 meter bred, og 1,59 meter høy. Akselavstanden er 3,2 meter.

Ja, produksjon av batterier er tatt med: Så mye renere er egentlig en elbil enn en fossilbil

FF91 er den første bilen på Faraday Futures VPA-plattform. Foto: Faraday Future

Kan forhåndsbestilles nå

Dette er den første bilen basert på produsentens VPA-plattform. Om Faraday Future klarer å selge nok biler, får vi altså trolig se flere modeller fra dem i fremtiden.

Nøyaktig hva bilen skal koste har ikke produsenten opplyst, men vi antar at den passerer millionen med god margin.

Den kan forhåndsbestilles nå, mot et reservasjonsbeløp på 5000 dollar (43.300 kroner).

Inntil videre er det bare mulig å forhåndsbestille i USA, Canada og Kina.