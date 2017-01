Her er Volkswagens visjoner om en elektrisk folkevognbuss

Volkswagen har lansert et nytt elbilkonsept i forkant av bilmessen i Detroit, som går av stabelen i dag.

Denne gangen er det en elektrisk minibuss (eller mikrobuss), som minner ikke så rent lite om konseptet Budd-e de lanserte under CES-messen i Las Vegas for et år siden.

Nyheten heter I.D. Buzz, og er angivelig planlagt produsert to år etter at deres neste elbil, den nylig lanserte konseptbilen I.D., har kommet i salg.

Planlagt for 2022

I.D. skal komme i salg i 2020, så konseptet de nå viser fram er dermed et stykke inn i fremtiden.

Det betyr også at det slett ikke er sikkert at Volkswagen kommer til å sette denne bilen i produksjon.

Men tar man produsentens uttalte elbilambisjoner på alvor – å selge en million elbiler i året innen 2025 – så er det ganske åpenbart at de trenger en rekke kategorier i porteføljen i fremtiden.

En elektrisk minibuss i 2022 er derfor ikke urealisk, og I.D. Buzz kan gi et innblikk i hva som venter.

Buzz er basert på Volkswagens MEB-plattform. Foto: Volkswagen

Buzz skal bygges på samme plattform som I.D., den såkalte MEB-plattformen. MEB er «grunnmuren» til de nye elbilene fra Volkswagen-konsernet, inkludert den kommende Audi Q6 e-Tron.

Buzz skal bruke den lengste utgaven av plattformen, kalt MEB-XL.

111 kilowattimer

Konseptet har 111 kilowattimer batteri, med en rekkevidde på 600 kilometer etter kjøresyklusen NEDC.

Minibussen skal ha firehjulstrekk, og være rimelig sprek med en maksimaleffekt på 369 hestekrefter. Den kan akselerere fra 0-100 kilometer i timen på 5,3 sekunder, og har en toppfart begrenset til 160 kilometer i timen.

Volkswagen I.D. Buzz er et elektrisk minibusskonsept. Foto: Volkswagen

En enklere versjon er også påtenkt, med bakhjulsdrift, 268 hestekrefter og 83 kilowattimer batteri.

Begge utgavene skal kunne hurtiglades med en effekt på inntil 150 kilowatt, som skal sørge for at 111 kilowattimer-utgaven lades til 80 prosent av full kapasitet på en halvtime.

Buzz skal være 4,94 meter lang, 1,97 meter bred, og 1,96 meter høy. Akselavstanden er 3,3 meter. Den skal dermed ha nok plass til forskjellig bruk, enten den er som familiefrakter eller varebil.

Selvkjørende

Det er tydeligvis ikke behov for å bruke sikkerhetsseler i fremtidens minibuss. Foto: Volkswagen

Ingen konseptbil er komplett i dag uten at de også kan kjøre seg selv, så rattet kan selvsagt forsvinne inn i dashbordet slik at du kan finne på andre ting enn å gasse, bremse og svinge.

Volkswagen kaller dette I.D. Pilot-modus, og de ser for seg å kunne produsere dette fra 2025. Her ser de for seg at lasersensorer skal brukes til å holde oversikt over trafikken, slik at du kan svinge førersetet 180 grader og heller sitte og prate med passasjerene i baksetet.

Bilen skal også utstyres med Volkswagen User-ID, som gjør at bilen vet hvem som sitter bak rattet. Da kan den tilby deg dine personlige innstillinger.

Buzz kan konfigureres med seter i forskjellig oppsett. Foto: Volkswagen

Ellers har den ratt med bevegelsessensorer, head-up display (informasjon som vises i frontruten), og et nettbrett i midtkonsollen.

Til syvende og sist er dette uansett «bare» et konsept, og ikke noe Volkswagen eksplisitt sier at de vil produsere.

Om en slik minibuss kommer i produksjon, er det slett ikke sikkert at den vil ende opp med disse spesifikasjonene eller denne designen.