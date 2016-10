Fuglene trosser druejuice, skingrende skrikelyder og pigger - grilles likevel av solvarmeverket

Sangfugl, hvitkronespurv, myrpiplerke og sørgedue. Det er bare noen av de rundt 100 fugleartene som har blitt funnet forkullede og forbrente på bakken av verdens største solvarmekraftverk, Ivanpah, i Mojaveørkenen i California.

Fuglene reduseres til det arbeiderne ved kraftverket kaller «streamers». Fenomenet forekommer når brennende gjenstander faller og tegner striper av røyk på den blå himmelen over kjempekraftverket.

TU har tidligere skrevet om anslagene som fortalte at kraftverket dreper 28.380 fugler årlig, tilsvarende en fugl hvert andre minutt.

Nye estimater, basert på analyser av faktiske funn over to år, viser at kraftverket ikke er fullt så dødelig for flyvende fjærkre. Men utviklingen år for år er fortsatt ikke særlig lystig lesning.

Norsk teknologi gjør ørkenen grønn: Nå bygger de tre ganger større enn planlagt

OFFER: Denne kjerrparulaen er et av ofrene for Ivanpah-anleggets hete. Bildet er tatt i oktober 2013. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service/Ap

77 prosent økning

I perioden oktober 2014 til oktober 2015 døde 6185 fugler på anlegget, ifølge analyser fra Western Ecosystems Technology (WEST). Det er en økning på 77 prosent sammenliknet med perioden oktober 2013 til oktober 2014, da i underkant av 3500 fugler døde i møte med solvarmekraftverket.

Her er det viktig å presisere at grilling ikke var dødsårsak hos alle disse fuglene. Følgende diagram viser fordelingen mellom årsaker.

Antallet forbrente fugler økte altså fra 690 til 1146 fra den første til den andre perioden.

Verdens største solvarmekraftverk Ivanpah, beliggende i Mojaveørkenen i California, kan fortsatt kalles verdens største solvarmekraftverk, med en installert effekt på 392 megawatt. Kraften fra anlegget skal være nok til å forsyne rundt 140.000 hjem med elektrisitet.

Ivanpah-anlegget kostet 2,2 milliarder dollar å lage, og eies av Brightsource Energy, NRG Energi og Google. Amerikanske myndigheter har bidratt med en lånegaranti på 1,6 milliarder dollar.

I Marokko bygges kraftverket som etter hvert kan ta over tittelen som verdens største, nemlig NOOR. I skrivende stund opererer denne med en installert effekt på 160 megawatt, men når tredje fase av dette prosjektet åpner i 2018, skal vil den installerte effekten være på 580 megawatt.

Det spørs om NOOR får smykke seg med verdens største-tittelen særlig lenge, for Dubai planlegger å ha ferdig et solvarmekraftverk med en installert effekt på 1000 megawatt innen 2020.

WEST skriver imidlertid at tallene fra de ulike periodene ikke kan sammenliknes direkte, blant annet fordi høsttrekket foregikk over en lengre periode enn vanlig i 2014. Dersom man skulle si noe om den underliggende utviklingen, er kraftverket bare blitt litt mer dødelig fra første til andre periode, skriver WEST.

Har du lest denne? Her får vindmøllene penger for å skru seg av

540 grader i lufta

Ivanpah er et såkalt varmekraftverk, hvor 173,500 heliostater, hver utstyrt med to programvarekontrollerte speil, reflekterer sollys til tre 140 meter høye oppsamlingstårn på anlegget. Disse tårene er varmekraftmaskiner, som driver en turbin og genererer elektrisitet.

Lyset fra de kraftverkets 347.000 speil tiltrekker insekter. Insektene er fuglemat, og dermed lokkes fuglene inn dødsfellen. Mange av fuglene brennes mens de flyr over anlegget. Lufta kan nemlig holde en temperatur på opp mot 540 grader celsius, ifølge Wall Street Journal.

Miljøvernkritikk

Miljøvernere er kritiske til fugledøden.

– Ivanpah fortsetter å operere som om det finnes en endeløs forsyning med fugler å brenne, sier Garry George hos Audobon California, til Los Angeles Times (LA Times). Organisasjonen jobber for å konservere fuglebestanden i delstaten.

Til tross for den økte dødeligheten, har anlegget en lav påvirkning på fuglebestanden som sådan, ifølge WEST-rapporten.

Les også: Her har de løst et 25 år gammelt problem med solcellepaneler

SVIDD: Vingene og halen til denne myrteparulaen er svidd i varmen fra Ivanpah-anlegget. Bildet er fra oktober 2013. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service/Ap

Druejuice, pigger og skrik

David Knox, talsmann for NRG Energy, den største investoren i prosjektet, sier til LA Times at de bruker ulike metoder for å holde fuglene borte fra anlegget.

Alle tårnene er utstyrt med maskiner som sender ut en irriterende gass utledet fra druejuiceekstrakt. Metoden er vanlig for å holde fuglene borte fra jordbruksområder. Høyttalere kringkaster høyfrekvente, skingrende skrikelyder for å skremme fuglene, mens spisse pigger hindrer fuglene fra å lande på tårnene.

I tillegg er flombelysningen byttet ut med LED-belysning i håp om å tiltrekke færre insekter. Speilene er også justert slik at fuglene skal være mindre utsatt for forbrenning.

Knox innrømmer likevel at effekten av tiltakene så langt har vært «beskjeden».

– Vi gjør alt vi kan for å redusere antallet drepte fugler. Dersom det finnes en endelig løsning der ute, vil vi kanskje finne den, sier Knox til LA Times.

Fikk du med deg denne? Robotfalk skal skremme bort fugler fra tysk lufthavn

– Fuglen er smart

Arild Sundal, seniorrådgiver i Avinor Airside Safety, med fagansvar for fugl og vilt, har mange års erfaring med å skremme fugler fra norske flyplasser. Han sier at det ikke finnes én endelig løsning på fugleutfordringen.

– Fuglen er smart, den venner seg til det du skremmer med. Derfor er det svært viktig å hele tiden variere metodene man bruker. Vi bruker både lasere, skremmelyder, gasskanoner og pyroteknisk materiell som smellskudd og hyleraketter, forteller han.

Les også: Dette ishotellet skal drives av sola

DE TRE TÅRN: Ivanpah-anlegget består av tre tårn, omringet av 173.500 heliostater. Foto: Brightsource Energy

– Velkommen til oss for å lære

Sundal forteller at fuglen trenger tre ting for å oppholde seg et sted: Trygghet, mat og muligheten til å lage reir.

– Vi forsøker å manipulere disse tingene, slik at de ikke trives, sier han.

Han uttrykker forståelse for at det amerikanske kraftverket ikke helt finner løsningen på hvordan man kan hindre fuglene å fly inn i kraftverkområdet.

– Fugler er kjempeutfordrende. Det finnes ingen fasit, man må bygge erfaringer og sette inn effektive tiltak på grunnlag av dette. Ivanpah-ledelsen er hjertelig velkommen til å lære av hva vi gjør på flyplassene, sier Sundal.

Denne videoen fra Ivanpah-anlegget viser det kraftverkarbeiderne kaller «streamers».