Sahara Forest Project vil bygge tre ganger større enn planlagt i Jordan

Sahara Forest Project skal gjøre ørkenen grønn. Etter et vellykket pilotprosjekt i Qatar var planen å bygge et større anlegg, på 10 mål (1 hektar) ved den jordanske havnebyen Aqaba.

Nå har imidlertid prosjektet tredoblet planene sine, og vil isteden bygge på 30 mål.

Bakgrunnen for utvidelsen er at prosjektet har fått 2,4 millioner kroner i støtte fra USAs utviklingsbyrå USAID for å flytte det 56 tonn tunge anlegget i Qatar til Jordan. Her skal det bli en del av det nye og større anlegget.

– Vi skrudd fra hverandre alt og skipet det over. Det eneste vi ikke tok med, var solkraftanlegget, som brukes på et lokalt universitet. Å kunne få det med som en del av anlegget i Jordan var en kjempemulighet, leder av Sahara Forest Project Joakim Hauge til Teknisk Ukeblad.

Anlegget i Qatar, som lå like utenfor hovedstaden Doha, besto av et 600 kvadratmeter stort drivhus. Men det hadde ikke kunnet bli utvidet siden tomten lå inneklemt ved et industriområde.

Ifølge søknaden, som Teknisk Ukeblad har sett, skal anlegget i Jordan produsere både mat, vann og energi og samtidig lagre karbon i bakken.

Yme tok aldri opp en dråpe olje: Hevder dette bildet viser starten på hele milliardskandalen

Biodrivstoff

Ved å produsere mat og biodrivstoff med de naturlig tilgjengelige ressursene i ørkenområder, har prosjektet et potensial til også å lette trykket fra andre områder hvor mat- og biodrivstoffproduksjon konkurrerer med andre ressurser, som i regnskogen, fremheves det i søknaden.

Sjefen for Sahara Forest Project, Joakim Hauge, høstet grønnsaker i pilotanlegget i Qatar. Nå er det flyttet til Jordan. Foto: Sahara Forest Project

– Vi ønsker å bygge så stort som mulig. Men denne størrelsen vil vi begynne å produsere grønnsaker og produkter på et nivå som gjør dette mer interessant fra et businessperspektiv. Det langsiktige målet i Jordan er at dette blir første steget fram mot kommersiell drift, sier Hauge.

Målet i Qatar var å vise at teknologien fungerer.

– Det stadiet er forbi. Vi har vist at drivhuset produserer avlinger helt på høyden med de mest avanserte europeiske drivhusene, med halvparten av vannforbruket av vanlige drivhus i Qatar. Det var første drivhus i Qatar som kunne produsere på et kommersielt nivå gjennom hele året, også da det var 50 grader ute. Vi fikk dessuten bevist et annet veldig viktig teknologisk poeng, nemlig at man kan erstatte kjøletårn med bruk av saltvannsinfrastruktur. Nå skal det kommersielle potensialet bevises, sier Hauge.

Nordmenn jobber med å reise verdens første flyvende vindpark: Nå kan de bli slått på målstreken

Forsinket

Byggingen av anlegget i Jordan er imidlertid blitt forsinket. Det skulle ha åpnet mot slutten av året, men vil nå ikke kunne stå ferdig før en gang til våren, opplyser Hauge.

Nå ligger det nedpakkede anlegget i kontainere på havnen i Aqaba. Jordanske myndigheter nasjonalt og regionalt skal ha gitt de nødvendige tillatelsene og positive politiske signaler. Det som gjenstår er ifølge prosjektet den siste lokale tillatelsen for igangsettelse av byggeprosess.

En av årsakene er at det var vanskelig å skaffe seg leieavtale for landområdet der anlegget skal bygges. En av grunnene skal ha vært at jordanske myndigheter har måttet prioritere å ta seg av flyktninger fra krigen i nabolandet Syria.

De har ventet i 60 år: Nå ser en av Europas siste millionbyer uten T-bane lys i tunnelen

Trenger mer penger

Det er norske myndigheter som er den største bidragsyteren til Jordan-prosjektet, med 11,4 millioner kroner.

I tillegg til dette og støtten fra USA har prosjektet fått 6,1 millioner kroner fra EU, mens Grieg Foundation og Yara gir henholdsvis 2 millioner og 650.000 kroner hver.

Forsinkelsen med landleieavtalen kostet imidlertid prosjektet en god del penger, og utvidelsen av prosjektet har også økt utgiftene. Derfor har Sahara Forest Project nå søkt Klima- og miljødepartementet om 6,3 millioner kroner i ekstra støtte.

– Hva gjør dere hvis dere ikke får mer støtte fra Norge?

– Da kommer vi fortsatt til å bygge anlegg i Jordan, men med et mindre ambisjonsnivå, sier Hauge.

Jordan-prosjektet til sammen beregnes å koste om lag 30 millioner kroner.

Les også: «Concorde-vinger» av batteri kan gi elektriske fly

Fornybar energi og ferskvann

Hauge ønsker ikke å gi detaljer om eventuelle endringer i teknologi og hva som skal dyrkes i Jordan sammenlignet med i Qatar, men opplyser at det både er snakk om produksjon av fornybar energi og ferskvann.

Resultatene fra pilotprosjektet Sahara Forest Project i Qatar (bildet) var gode. Foto: Sahara Forest Project

Han vil heller ikke si hvilke grønnsaker som skal dyrkes. Detaljene vil han nemlig presentere i november, på den internasjonale klimakonferansen i Marrakech i Marokko i november.

I anlegget i Qatar, som nå altså flyttes til Jordan, bygget de imidlertid landets første anlegg med konsentrert solkraft.

Drivhus brukte kjøling med saltvann for å dyrke tradisjonelle grønnsaker. Kjølesystemet reduserte temperaturen i drivhuset med 15 grader på dagtid.

I august, da temperaturen passerer 45 grader, senket fordampningshekker rundt byggene temperaturen med opp til 10 grader. Dette gjorde det mulig å dyrke grønnsaker og nyttige ørkenplanter utendørs.

127 permitteres på IFE: Må stenge atomreaktorene

Algeanlegg

Det ble også bygget et anlegg for vekster som gror og trives i jord med høyt saltinnhold (halofytter). I tillegg bygde de i et avansert algeanlegg som kan brukes til bioenergi, og et salttørkingsanlegg.

Det ble dyrket 19 forskjellige planter gjennom hele året, både tomater og paprika og tradisjonelle ørkenplanter som ikke lenger er vanlig.

Anlegget bidro til at tørr ørkensand ble omdannet til rikere jord med spor av humus.

Klima- og miljødepartementet opplyser til Teknisk Ukeblad at de fremdeles har søknaden om mer penger til behandling.