127 permitteres på Ife: Må stenge atomreaktorene

Institutt for energitekniskk (Ife) opplyser til Teknisk Ukeblad at de midlertidig stenger ned atomreaktorene på Kjeller og i Halden.

127 personer permiteres.

Årsaken er økonomiske problemer og sviktende markeder.

29 personer permitteres 100 prosent mens 98 permitteres 50 prosent, opplyser Ifes administrerende direktør Nils Morten Huseby.

Ife har til sammen om lag 650 ansatte fordelt på om lag 600 årsverk, ifølge Huseby.

Ife har to reaktorer, de to eneste reaktorene i Norge. Reaktoren på Kjeller brukes blant annet til grunnforskning, til isotopproduksjon for medisinsk og industriell bruk og til såkalt dopoing av silisium til truk i kraftelektronikk, blant annet i el- og hybridbiler.

Reaktoren i Halden er viktig for forskningen på atomsikkerhet, med kunder fra store deler av verden.

Haldenreaktoren stenges i uke 41 og Jeep II-reaktoren på Kjeller stenges i desember.

Vanskelig marked

Den vanskelige økonomiske situasjonen i oljenæringen har ført til svikt i antall oppdrag for Ife.

I tillegg kommer at selskapene som driver med atomkraft sliter verden over, som følge av den massive innfasingen av ny fornybar energi.

Det gjør at selskapene holder tilbake på investeringene i forskning og utvikling av ny teknologi, forteller Huseby.

Han understreker at permitteringene og stengningen av reaktorene ikke går ut over sikkerheten.

Av de permitterte jobber 72 i Halden og 55 på Kjeller.

Huseby er sikker på at reaktorene blir startet opp igjen, og at de vil få kontrakter som gir grunnlag for lønnsom drift.

Ife har den siste tiden vært nødt til å bruke mye penger på å rydde opp gammelt brukt brensel på sine områder, og det ble tidligere i år oppdaget at vann i to av lagrene på Kjeller.

Saken utvides.