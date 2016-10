Ife ba om 70 millioner til atomopprydding. Fikk 28

Institutt for energiteknikk (Ife) ba regjeringen om nesten 70 millioner kroner til å sikre framdriften i oppryddingen av atomavfall på Kjeller og i Halden neste år.

I sitt forslag til budsjett for 2017 vil regjeringen kun bevilge 28 millioner kroner til atomoppryddingen. Pengene skal gå til forberedelse til behandlingen av atomavfallet og til utredning av nytt lager og deponiløsning for lav- og mellomaktivt avfall.

Ifes administrerende direktør Nils Morten Huseby er glad staten tar medansvar for atomoppryddingen. Men 28 millioner kroner er for lite.

– Vi hadde søkt om 70 millioner kroner, som vi mente burde ligge til grunn for å forsere arbeidet i tråd med planen vi la opp til. Nå må vi gå inn og ha dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om hva som ligger i de 28 millioner kronene og hvilke aktiviteter de mener vi ikke bør gjennomføre, sier han til Teknisk Ukeblad.

Det viktigste for Ifes arbeid med atomoppryddingen neste år er å gå videre med arbeidet for å se om avfallet kan sendes til Areva i Frankrike for reprosessering. Dette arbeidet kan ifølge Huseby ikke utsettes dersom denne muligheten skal opprettholdes.

Håper på penger fra Stortinget

I tillegg trenger Ife blant annet penger til å inspisere Jeep I-stavbrønnen og finne ut hvordan de skal løfte ut de 18 brenselsbeholderne som sitter fast i brønnen.

De trenger videre midler til å pakke om avfallselementer med dårlig lagringskapasitet både i Halden og på Kjeller. Dessuten skal de forprosjektere midlertidig lagring av atomavfall i såkalte casks.

– Vi mener det også er viktig å forsere dette arbeidet. Derfor håper vi at andre partier ser behovet for dette og finner midler til det i den videre behandlingen av budsjettet i Stortinget, sier Huseby.

Rammet av nedgangstidene

Huseby avviser å ta av Ifes basisbevilgning og kutte i forskningen for å betale for oppryddingen av gammelt atomavfall.

– Det er ikke aktuelt i det hele tatt. Atomavfall er atomavfall, det må vi håndtere som et eget prosjekt, sier han.

Ife er også rammet av de økonomiske nedgangstidene, med bortfall av inntekter på om lag 50 millioner kroner. Dette skyldes blant annet mindre forskningsaktivitet i oljenæringen og utsettelse av prosjekter innenfor det nukleære området. Instituttets styre har derfor vedtatt å spare kostnader for mellom 10 og 20 millioner kroner i 2016.

Frykter at blir salderingspost

Daglig leder i miljøstiftelsen Bellona, Nils Bøhmer, er skuffet over bevilgningene.

– Bellona frykter denne manglende finansieringen fra staten vil ytterligere forverre den kritiske situasjonen ved de to lagrene for brukt atombrensel hvor det er påvist vannlekkasje, sier han til Teknisk Ukeblad.

Bøhmer er dessuten sterkt kritisk til at regjeringen i budsjettet varsler at «størrelsen på de årlige bidragene fra staten vil avhenge av fremdriften i opprydningsarbeidet og avklares i forbindelse med de årlige budsjettprosessene».

– Vi frykter at dermed at norsk atomoppryddingen i årene fremover vil bli en stadig salderingspost. Vi krever en mer langsiktig avklaring knyttet til finansieringen av dette nødvendige opprydningsarbeidet, sier han til Teknisk Ukeblad.

Vil lytter til Ife

Venstres Ola Elvestuen, som leder Stortingets energi- og miljøkomité, bidro til at Ife fikk penger til atomoppryddingen da nasjonalbudsjettet for i år ble behandlet i Stortinget i fjor høst. Elvestuen ser ikke bort fra at Stortinget igjen vil gripe inn og legge mer penger på bordet.

– Det er avgjørende å ha god framdrift i dette arbeidet. Vi la inn 10 millioner kroner for i år for å komme i gang. Arbeidet må videreføres i det tempoet det er behov for, så vi får lytte til de de innvendingene som kommer fra Ife. Om de mener at dette er for lite, så blir dette et tema i forhandlingene, sier han til Teknisk Ukeblad.

