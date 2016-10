Regjeringens tilskudd-fjerning gir høyere strømregning i distriktene

Regjeringen vil fullstendig fjerne tilskuddet for å redusere nettleia til kundene som bor i grisgrendte og ulendte strøk. Det vil gi høyere nettleie for kundene i de områdene som i dag får slik tilskudd.

Da Senterpartiet var i regjering, var utjevningstilskuddet oppe i 120 millioner kroner per år, men det er blitt gradvis redusert, helt ned til 20 millioner kroner i år. For neste år vil altså regjeringen fjerne tilskuddet helt.

Ønsker sammenslåinger

Begrunnelsen er at regjeringen ønsker strukturendringer blant nettselskapene «som innebærer færre og mer robuste nettselskaper «som har bedre forutsetninger for å tilby kostnadseffektiv drift, god forsyningssikkerhet og kvalitet i tjenesten».

Daglig leder Knut Lockert i Distriktenes energiforening (Defo) er kritisk til forslaget.

– Hvis man har et ønske om å at kundene skal ha en tilnærmet lik tariff i Norge, mener vi det burde vært bevilget 60 millioner kroner til utjevningsordningen. Det ville vært et viktig bidrag til kundene i de områdene i Norge hvor det er dyrest og mest utfordrende å drive strømvirksomhet, sier han til Teknisk Ukeblad.

Håper Stortinget griper inn

Han understreker at pengene ikke går inn i selskapsbudsjettene, men direkte til utjevning av kundenes tariffer.

– Dette er en billig ordning som gir mye utjevning for pengene, sier han.

Nå håper Lockert at partiene på Stortinget vil gripe inn og sikre penger til utjevning.