Elbilfritaket fortsetter til 2020

Momsfritak for elbiler fortsetter frem til 2020. Dette kommer frem i nasjonalbudsjettet 2017, som ble lagt frem sammen med statsbudsjettet i dag.

Bilavgiftsenigheten mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF har tidligere lagt opp til at fritaket skulle vare ut 2017.

Tidligere enighet om at det bør innføres en støtteordning i en overgangsperiode etter at fritaksperioden er over.

Fritaket for engangsavgift videreføres også, men dette kan tas opp til vurdering igjen når effektavgiften for biler er fjernet.

Det ser altså ut til at de som har forhåndsbestilt Tesla Model 3 vil slippe å betale moms og engangsavgift når bilen leveres.

Halv pris på bompenger

Samtidig settes det nå en grense for hvor mye nullutslippsbiler skal betale for fergetransport og i bompenger.

«Det etableres en bindende nasjonal regel om at utslippsfrie biler skal ha halvparten av takstene til biler som ikke er nullutslippsbiler», heter det i nasjonalbudsjettet.

Det er imidlertid opp til lokale myndigheter hvorvidt det skal være gratis å parkere, kreves bompenger og annet.

Lengre fritak for hydrogenbiler

Samtidig videreføres merverdifritaket for brenselcellebiler til 2025 eller 50 000 biler.

– Regjeringen arbeider målbevisst og aktivt med å legge til rette for utprøving av autonome kjøretøy, den unike satsingen på elbil videreføres, og vi reformerer utbygging og drift av vei og bane, slik at vi får mer samferdsel for pengene og kan prioritere utvikling av fremtidsrettede og grønne løsninger, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.

I en pressemelding sier fagsjef i Zero, Kåre Gunnar Føystad, at statsbudsjettet 2017 representerer en viktig seier for elbilen.

– Et lyspunkt i budsjettet er at regjeringen etablerer en nasjonal regel om at nullutslippsbiler aldri skal betale mer enn halv pris for parkering, ferger og bompenger, og at de beholder momsfritaket, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero.

Han sier at regjeringen nå sikrer varige elbilfordeler gir de alle dagens og kommende elbilister den tryggheten de trenger for å gjøre miljøvennlige bilvalg.