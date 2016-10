De har ventet i 60 år - endelig kan Beograd få T-bane

Planene om å bygge T-bane i Serbias hovedstad Beograd har eksistert siden 1950-tallet. Nå kan endelig byens 1,7 millioner innbyggere få tunnelbane, skriver Global Construction Review (GCR).

Byens ordfører Sinista Mali forteller at planen for første fase av prosjektet skal utarbeides innen 15. november i år. Planen vil beskrive hvor man skal legge de tre planlagte t-banelinjene. Gravingen begynner mot slutten av 2018.

– Vi har aldri vært nærmere å realisere T-banen enn i dag. Det vil bli en ny kilde til vekst for Serbia og Beograd, sier Mali til den serbiske rikskringkasteren RTS, gjengitt i GCR.

– Stort behov for bedre kollektivtrafikk

Beograd er en av Europas eldste byer. Det er også en av få europeiske millionbyer som i dag ikke har undergrunnsbane.

– Beograd har et stort behov for bedre kollektivtransport, sier Karsten Friis, seniorrådgiver ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Han har bodd tre år i byen.

– Spornettet for trikk er godt, men gammelt og slitt. I tillegg har de trolleybusser, men de er også litt slitne og ustabile. Det går en togtunnel gjennom hele byen, men i en så stor by vil en T-bane komme svært godt med, sier Friis.

Undergrunnsstasjonen Vukov Spomenik åpnet i 1995. Den ble koblet på det eksisterende undergrunnssystemet Beovoz. Foto: Orjen/ Wikimedia Commons

60 år med utbyggingsforslag

Det første utbyggingsforslaget kom allerede i 1958. Siden er planer forespeilet og forkastet.

En hovedutfordring har vært finansiering. Krig og økonomiske problemer preget deler av 80- og 90-tallet. I 1982 ble en plan ferdigstilt og presentert for bystyret. Ideen var at Sovjetunionen skulle betale for utbyggingen, som en måte å tilbakebetale gjeld til Jugoslavia. Protester fra Slovenia og Kroatia stoppet disse planene.

To underjordiske stasjoner, Vukov Spomenik og Karađorđev Park, åpnet i 1995. Disse var utformet som T-banestasjoner, men ble integrert i undergrunnssystemet Beovoz, som kobler forstedene og sentrum sammen.

– Økonomien har vært skral, og investorklimaet har ikke vært det beste. Et T-bane-prosjekt er en kjempestor investering, sier Friis.

Avhenger av andre prosjekter

Borko Milosavljevic, assisterende ordfører i Beograd, forteller at planen om å starte gravingen i 2018 er avhengig av at andre prosjekter går etter planen. Dette inkluderer blant annet et omstridt statsstøttet milliardprosjekt for å utvikle elveleiet ved elven Sava. Her skal man blant annet bygge flere femstjerners hoteller, et kjøpesenter og et 210 meter høyt tårn.

– Kritikere spør hvorfor myndighetene setter i gang slike prosjekter når det finnes problemer mange opplever som mer reelle, sier Friis.

I tillegg til T-banen og prosjektet ved elveleiet, forteller Mali at de planlegger to bruer og to tunneler for å binde byen bedre sammen. Samlet har prosjektene en prislapp på rundt ti milliarder euro, eller rundt 90 milliarder kroner.

Mali antyder ifølge GCR at russiske selskaper vil være førende for byggingen og finansieringen av T-banen, men at myndighetene også er åpne for et offentlig privat samarbeid med andre aktører.