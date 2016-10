Brannmann ble oppfinner: Utviklet system for å oppdage og fjerne dødelige branngasser

Trond Fiskaa har jobbet som røykdykker og brannmann i 20 år. I løpet av de årene har han sett hva giftige røykgasser fra brann kan forårsake.

Samtidig vet han også hva som må gjøres for å få kontroll på dem. Det er kunnskap han har brukt til å utvikle et helt nytt system for røykvarsling og slukking.

«Smoke Emergency Evacuation System» kan oppdage, trekke ut og ufarliggjøre røykgasser som oppstår ved ulmebrann.

– Dette kommer til å redde liv, sier pensjonert brannsjef, Lasse Rindal.

Inspirert av jobben

Brannmannen forklarer at når du jobber med livreddende arbeid, så ønsker du samtidig å sørge for at omgivelsene skal være sikrest mulig.

– Det er det som hele veien har vært tanken bak det – å utvikle et system som kan sikre liv og helse, og i neste omgang verdier, sier han til Teknisk Ukeblad.

Systemet til Fiskaa er inspirert av hvordan røykdykkerne jobber. Det handler om å kvele brannen ved å kutte oksygentilgangen, samtidig som de får ut den giftige røyken.

– Det var noe jeg kom på i jobbsammenheng som røykdykker, et prinsipp som trekker gassene ut av rommet før de får lov til å etablere seg og gjøre for mye skade. Det gjør litt av det samme som en røykdykker, men tar det i tillegg litt videre, forklarer han.

Han understreker at det er gassene som oppstår som er det farligste når det brenner.

– Det er de som dreper. Det skal ikke mer til enn et par åndedrag før du er bevisstløs.

Smoke Emergency Evacuation System (SEES) består av en utsugingsdyse på veggen som trekker ut røykgassene fra rommet. Foto: SEES

Fjerner giftige gasser

Smoke Emergency Evacuation System (SEES) består av en utsugingsdyse på veggen som trekker ut røykgassene fra rommet. Den suger til seg røyken, og skaper samtidig et undertrykk. Dette bidrar til å hindre oksygentilførsel til brannen og hjelper til å kvele den.

Denne dysen er hovedelementet i oppfinnelsen til Fiskaa, og er tatt patent på. Ettersom den varme røyken stiger mot det øverste punktet i rommet, er denne plassert høyt på veggen, slik at den tar ut de varmeste og farligste gassene først.

Brannmann Trond Fiskaa er også utdannet maskiningeniør, og har laget en fungerende modell av teknologien. Foto: SEES

Systemet reagerer automatisk når det oppdager røyk i rommet, og kan også varsle om brann.

Utsugingsdysen kombinerer Fiskaa med eksisterende teknologi, et tåkeleggingssystem. En dyse blåser ut luft med høy luftfuktighet, altså tåke, som bidrar til å kvele brannen. I tillegg kjøler den ned luften og tilfører litt surstoff som kan hjelpe eventuelle personer som befinner seg i rommet.

Det kan gjøre det lettere for personer å rømme fra brannstedet, eventuelt for redningspersonell å ta seg inn.

Systemet har også en annen klar fordel fremfor sprinkelanlegg, som er mye brukt i dag. Det spruter ikke ut store mengder vann som kan gjøre skade på interiør.

– Det er jo så enkelt

Prinsippet bak systemet er i utgangspunktet ganske enkelt, med utgangspunkt i det samme som en røykdykker vil gjøre for å få kontroll på røykgasser.

– Jeg vet hva slags energi som ligger i denne røyken. Jeg har sett hvor fort gassene etablerer seg, hvor fort denne energien tar ut vegger og tak, tar tak i møbler og gjenstander i rommet. Derfor tenkte jeg at det måtte finnes en teknikk som tar ut disse røykgassene, et produkt som dette må finnes i markedet, sier Fiskaa.

Men han fant ingenting som lignet. Og det gjorde heller ikke patentbyråene han kontaktet.

– Jeg stusset over det, for det er jo så enkelt. Hvorfor i all verden har ikke dette vært brukt tidligere? sier Fiskaa.

Det var også reaksjonen han fikk da han tok konseptet med seg til Kunnskapsparken i Ålesund.

Seniorrådgiver Robert Voldnes forklarer at det har skjedd svært lite teknologisk på brannfronten, noe som gjorde at de fort fattet interesse da Fiskaa kom til dem med ideen sin.

– Det er helt enkelt, basert på nettopp praktisk erfaring. Det er skikkelig artig, sier han til Teknisk Ukeblad.

Trond Fiskaa har jobbet som røykdykker og brannmann i 20 år. Foto: SEES

– En revolusjon innen brannsikring

Tidligere brannsjef i Vanylven kommune, Lasse Rindal, mener oppfinnelsen til Fiskaa er unik. Han mener absolutt at dette er teknologi som vil redde liv.

– Oppfinnelsen tar ut røykgassene som dannes ved en ulmebrann i jetfart. Selve brannen er én ting, det er gassene som er farlige. Dette er gasser som er giftige å puste inn, og det er også de som gjør at brannen sprer seg videre, sier han.

Den pensjonerte brannsjefen påpeker samtidig at oppfinnelsen effektivt hindrer brann i å spre seg uten at den drukner inventaret i vann, slik et sprinkelanlegg gjerne gjør. Slik kan også verdier reddes.

Rindal mener teknologien vil kunne gjøre en stor forskjell dersom den tas i bruk i større skala.

– Dette er en enkel sak å installere for eksempel i lugarer på et skip eller på et hotell. Dersom du får et branntilløp i et rom kan du stoppe det ved arnestedet, hindre røykgassene i å spre seg, og holde det på et nivå slik at det er enkelt å kontrollere. Hvis de får dette til vil det bli en revolusjon innen brannsikring, poengterer han.

720 liter i sekundet

I tillegg til å ha vært røykdykker, og nå varabrannsjef i Vanylven kommune, har Fiskaa utdannelse som maskiningeniør, og han har laget en fungerende modell av systemet.

Han har vært på besøk hos en rekke miljøer og aktører for å få innspill til teknologien og komme i kontakt med potensielle kunder.

Han har også fått gjennomført en rekke tester ved hjelp av datasimulering, for å optimalisere alt fra vinklene på dysene til dråpestørrelsen i tåken.

– Her fikk vi også testet effekten, og systemet klarte på det beste å trekke ut 720 liter røykgasser per sekund fra et brennende rom, sier Fiskaa.

– Vi ser at det virker

Nå er alle patenter på plass, og teknologien begynner å bli klar for kommersialisering. Markedet for produktet er potensielt stort, ettersom det kan være aktuelt for alt fra kontorlokaler, hoteller, institusjoner og private hjem til offshorevirksomhet og skip – over hele verden.

– Men det er litt krevende å starte opp fra scratch for meg. Derfor ser jeg for meg å ta med interessenter som kan være med og selge det, sier Fiskaa.

Voldnes forklarer at de i første omgang har som mål å finne en norsk industriell partner som er interessert i å ta produktet videre.

– Dette er en brannmann som har et genuint ønske om å utvikle et system som berger liv og redder verdier. Vi synes ideen hans er knakende god, og vi ser at det faktisk virker. Nå gjelder det bare å få det ut på markedet, slik at det kan bli anvendt, sier Voldnes.