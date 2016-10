Dette ishotellet skal drives av sola

Ishotellet i svenske Jukkasjärvi er en populær turistattraksjon. Hotellet bygges på nytt hvert år, ettersom det smelter hver vår. Nå skal hotellets eiere utnytte solen for å tilby den iskalde opplevelsen året rundt.

– Hvert år spør gjester fra hele verden om det er mulig å besøke Icehotel på sommeren og høsten. Dette prosjektet er et resultat av etterspørselen, sier Yngve Bergqvvist, gründer av Icehotel, til Ny Teknik.

130.000 kWh i året

Icehotel 365 er navnet på det nye hotellet som åpner i november.

Klimanlegget på det 2.100 kvadratmeter store hotellet skal drives av 728 solcellepaneler plassert på taket av hotellets oppbevaringslokale for is.

Solcellene vil kunne generere 130.000 kWh i året, forteller Michael Uhland i Cowi til Ny Teknik. Cowi leder byggeprosjektet. Planen er at hotellet skal drives kun ved hjelp av solenergi i sommerhalvåret.



– Solcellene vil produsere mer energi enn vi behøver for å drive kjølemaskinene mellom april og oktober, sier Bergqvist til Ny Teknik.

Ishotellet skal være åpent hele året. Foto: PinPinStudio

Utnytter midnattssola

Til sammen vil solcellepanelene dekke omtrent 875 kvadratmeter. Installasjonen drar nytte av de lyse sommernettene i Jukkusjärvi. Ifølge Icehotel har Jukkusjärvi midnattssol 100 dager i sommerhalvåret.

Hotellet rommer 20 suiter, en isbar og et galleri av is. Romtemperatur vil være på -5 grader celsius.

Hotellet vil imidlertid ikke kun være laget av is. Mens de indre veggene er av is, vil de ytre veggene bestå av betong.

– Veggkonstruksjonen vil fungere på samme måte som i en termos, og sørge stabil temperatur, forklarer Uhland i Cowi til Ny Teknik.

– Vil at opplevelsen skal være ekte

Hunderfossen ved Lillehammer tilbyr snøhotell fra midten av januar til begynnelsen av mars. Per Arne Slapø, konsernsjef i Hunderfossen familiepark, forteller at de har fått flere spørsmål fra gjester om å besøke snøhotellet på sommeren. De vil likevel ikke følge i Icehotels fotspor.

– Vi har løselig diskutert om det er ønskelig med et snøhotell på sommeren, men vi har konkludert med at det ikke er riktig for oss. Vi vil at opplevelsen skal være ekte. Vinter får være vinter, så får sommer være noe annet, sier Slapø.

Han sier de har godt belegg på hotellet når det er åpent.

– Mange er nysgjerrige. Det skal være en spesiell opplevelse, og vi har ikke et ønske om å øke kapasiteten på ishotellet, sier Slapø.