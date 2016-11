For to år siden oppdaget de at prestisjedammen var mer utfordrende enn ønsket. Nå kommer oppgjøret om regningen

Den 50 meter høye Sarvsfossen dam i Setesdal er et imponerende byggverk. Det har ikke vært bygget en slik dam i Norge siden Alta-utbyggingen på 1980-tallet.

Dammen er en viktig brikke i den største kraftutbyggingen på 20 år på Sørlandet. For to år siden åpnet Tord Lien prestisjeprosjektet Brokke Nord som produserer 70 GWh i året.

Men Otra Kraft krangler fortsatt med entreprenøren Implenia og deres underentreprenør Kruse Smith om sluttregningen for utbyggingen.

Opprinnelig var de enige om at prosjektet skulle koste 472 millioner kroner. Nå vil sveitsiskeide Implenia totalt ha inntil 658 millioner kroner - 186 millioner kroner mer. Mesteparten gjelder den kompliserte dammen.

Otra kraft holder på sin side tilbake penger for dagmulkter og påståtte mangler. I januar møtes de i retten, dersom ikke en mekling fører frem.

Ikke to kvadrater på den dobbelkrumme dammen er like. Foto: Øyvind Lie

- Litt mer utfordrende enn ønsket

Teknisk Ukeblad besøkte anlegget i 2013, da underentreprenør Kruse Smith holdt på å støpe dammen med dobbeltkrumme flater. Allerede da tydet ting på at prosjektet ble langt dyrere enn forutsatt.

Da hadde de slitt med en lang vinter med store snømengder og lave temperaturer - og svært komplisert forskalingsarbeid.

At dammen er dobbeltkrum, betyr at den krummer både horisontalt og vertikalt. Dobbeltkrummingen gjør at det ikke finnes to like kvadrater på hele dammen.

– Vi har nok også bommet litt på tilpasning mot fjell og geometrien. Det var nok litt mer utfordrende enn ønsket, uttalte driftsleder Thomas Odde i Kruse Smith til Teknisk Ukeblad i 2013.

Fra 15.500 til 20.000 kubikkmeter betong

Dammen er ikke forankret til fjell, den har ikke en eneste fjellbolt og står kun på egenvekten og formen sin. Dermed føres kreftene ut og inn i fjellet.

- Det har vært en veldig komplisert konstruksjon, noe som ikke fremgikk av tegningene i anbudsfasen. Forskalingsarbeidet har vært veldig utfordrende, men vi har fått det til, uttalte prosjektleder Kai Tore Vatland til bygg.no i april 2014 da dammen var klar til vannfylling.

Mengdeøkningen på store poster som betong, forskaling og armering var da på mellom 30 og 40 prosent sammenliknet med anbudet, ifølge bygg.no. Opprinnelig ble det anslått at dammen ville trenge 15.500 kubikkmeter betong, men det ble totalt brukt nær 20.000 kubikkmeter.

I 2015 saksøkte underentreprenøren Kruse Smith hovedentreprenør Implenia for å få mer penger. Implenia gikk så igjen til sak mot Otra Kraft. Nå er sakene slått sammen til én rettssak.

- Kompleks geometri

HR –og kommunikasjonsdirektør i Kruse Smith, Erik Dale, bekrefter at mesteparten av kravet gjelder deres arbeid med dammen.

- Endringer i konstruksjonen medførte omfattende mengdeøkninger og tilleggsarbeider som forsinket både grunnarbeidene og støpearbeidene, skriver Dale.

- Det viste seg at konstruksjonen hadde en mer kompleks geometri enn både byggherre og entreprenør hadde forutsatt, og planlagte løsninger kunne ikke benyttes, forteller han.

Fikk ikke forlenget frist

Dale forteller at det også ble innført omfattende mengder skjærarmering i dammen.

- Kruse Smith ble ikke innvilget fristforlengelse for disse forholdene, slik at vesentlig mer arbeid måtte utføres på vinteren under vanskelige forhold, skriver han.

- Gjennom hele 2013 var Kruse Smith nødt til å sette inn store ressurser for å forsere inn forsinkelsen, slik at man klarte å bli ferdig med dammen til avtalt tidspunkt for vannfylling. Dette fikk åpenbart betydelig kostnadsmessige konsekvenser for prosjektet, forteller han.

De håper å finne en minnelig løsning av tvisten i rettsmeklingen som er planlagt i desember.

- Udokumenterte krav

Daglig leder Grunde Johnsen i Otra Kraft viser til selskapets advokat for uttalelser om rettssaken.

- Kravene gjelder forhold som Implenia og Kruse Smith har risikoen for. Vi har bestridt disse kravene fullt ut, sier prosessfullmektig Olav Bergsaker i advokatfirmaet Haavind.

Advokaten ønsker ikke å være mer konkret på hvorfor entreprenørene mener de kan kreve mer enn opprinnelig avtalt for konstruksjonen av dammen.

«Etter Otra Krafts vurdering mangler kravene forankring i kontrakt og fremstår i stor grad som udokumenterte», skrev kraftverkeieren i 2014-regnskapet.

Dagbøter

Otra Kraft har på sin side trukket 7,8 millioner kroner fra sluttoppgjøret til Implenia.

Dette dreier seg i hovedsak om dagmulkter og at penger som ble holdt tilbake i forbindelse med det Otra kraft mener er mangelfull utført arbeid.

- Det ble vannfylling til avtalt tid i april 2014, ved at man senere ferdigstilte arbeid som ikke var kritiske for vannfyllingen, sier Bergsaker.

Fem ukers sak

Hovedentreprenør Implenia er ordknappe om tvisten.

- Pågående rettssaker kommenterer vi ikke både av hensyn til våre kontraktspartnere. Vi finner det lite formålstjenlig, sier Lillann Bugge, juridisk direktør i Implenia Norge.

Saken går etter planen over fem uker i Kristiansand tingrett fra 16. januar 2017. Før det skal partene forsøke seg på rettsmekling 19. desember.