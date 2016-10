Bilprodusentene skroter små motorer etter dieselskandalen

Fjorårets dieselskandale omfattet rundt elleve millioner biler, over 147.000 av disse i Norge. Programvare installert i bilene lurte laboratorietestene til å måle et NOx-utslipp som var mye lavere enn det som faktisk var tilfellet.

Neste år innfører europeiske myndigheter tøffere og mer realistiske utslippstester.

For å overleve disse testene erstatter nå flere bilprodusenter små motorer med større, skriver nyhetsbyrået Reuters og danske Ingeniøren. Nyhetsbyrået viser til flere anonyme kilder innad i bilindustrien:

Når Volkswagen lanserer sin neste Polo, vil 1,4 liters dieselmotoren med tre sylindre være erstattet med en fire sylinders motor på 1,6 liter.

I 2019 kommer skal General Motors oppdatere sine motorer med ny arkitektur. Da vil bilprodusenten ikke lenger tilby en 1,2 liter dieselmotor. Det minste motoralternativet vil være 25-30 prosent større.

Renault planlegger å forstørre sin 1,6 liter R9M dieselmotor med rundt 10 prosent.

Turbovarme gir høye NOx-utslipp

Andre bilprodusenter er forventet å følge etter de nevnte produsentene, skriver nyhetsbyrået.

Volkswagen-konsernet brukte ulovlige midler for å lure testene, men bilprodusenten er ikke alene om å ha for høye NOx-utslipp i reelle brukstester.

Bevegelsen mot større motorer reverserer en flere år lang utvikling: Bilprodusentene har redusert motorstørrelsen for å overholde EUs utslippskrav, og heller tilført turboer for å kompensere ytelsestapet.

Problemet med dette er at varmen fra turboene gir NOx-utslipp som er mange ganger høyere enn tillatt.

Det finnes metoder som renser motoren for NOx, men disse skal ifølge Reuters kilder være for dyre for bilprodusentene.

Her kan du lese mer om hvordan forbrenningsmotoren fungerer.

Konsekvens av juks-skandalen: Frykter Volkswagens diesel-straff kan gi dem lademonopol

Dieselskandalen omfattet rundt elleve millioner Volkswagen-biler. Foto: Volkswagen

– Testene dreper dieselmotorer under 1,5 liter

– Teknikkene vi bruker for å redusere motorkapasitet vil forhindre oss å møte utslippskrav, forteller Alain Raposo, ansvarlig for drivlinje hos Renault-Nissan-alliansen, til Reuters.

Analytikere Reuters har snakket med tror de nye testene kan gjøre at produsentene går bort fra dieselmotorer på mindre enn 1,5 liter, og bensinmotorer på mindre enn 1,2 liter.

– Det virker som små motorer ikke er noen fordel. Det er grunnen til at vi ikke hoppet på tre sylinder-trenden, sier Thomas Weber, sjef for forskning og utvikling ved Mercedes-Benz, til Reuters.

Fikk du med deg denne? Apple skalerer ned bilplanene

Ett år siden skandalen sprakk

Endringen skal kun gjelde i Europa, ettersom motorene i blant annet Nord-Amerika og Kina er større.

Volkswagen-skandalen sprakk 18. september 2015, da amerikanske myndigheter varslet at Volkswagen med vilje hadde programmert dieselmotorer til å lure utslippstestene som da foregikk i laboratorier.

I virkeligheten slapp bilene ut opp til 40 ganger mer NOx enn tillatt av amerikanske myndigheter.

Daværende Volkswagen-sjef Martin Winterkorn gikk av som følge av skandalen. I etterkant har Volkswagen offentliggjort en stor satsing på elbiler.