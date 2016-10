Frykter Volkswagens diesel-straff kan gi dem lademonopol

Volkswagen skal gjøre opp for seg etter å ha blitt tatt med buksene nede i dieselskandalen.

Det kan gi Volkswagen en mulighet til å knuse konkurrenter og seile opp som en monopolist i lademarkedet, frykter ladeoperatører i USA.

I et forlik med amerikanske myndigheter, må Volkswagen ut med 14,7 milliarder amerikanske dollar, eller 119 milliarder norske kroner, som skal fordeles på kunder, myndigheter og nullutslippsfremmende tiltak.

Forliket, som ble nådd i sommer, krever konkret at Volkswagen bruker 2 milliarder dollar (16 milliarder kroner) på å bygge ut infrastruktur for nullutslippsbiler over ti år.

I praksis betyr dette stort sett ladestasjoner for elbiler.

En halv milliard til ladere hvert halvannet år

Amerikanske Chargepoint driver verdens største ladenettverk, bestående av 30 000 elbilladere i USA. Foto: Chargepoint

Pengene skal fordeles slik at Volkswagen bruker 500 millioner dollar (4 milliarder kroner) hver 30. måned.

Operatøren av verdens største ladenettverk for elbiler, amerikanske Chargepoint, er ikke fornøyd. De hevder at avtalen vil slå beina under markedet for elbillading, skriver Wall Street Journal.

Chargepoint har til sammenligning brukt en tidel av beløpet Volkswagen kan pålegges å bruke, på å bygge 30 000 ladestasjoner over ni år i USA.

Forliket er enda ikke juridisk bindende, og skal gjennom rettslig behandling. Under en høring i en føderal domstol i San Francisco i går, ble ingen avgjørelse tatt, men dommeren sa at retten heller mot å godta forliket, skriver Autonews.

Avgjørelse enda ikke tatt

En avgjørelse skal fattes innen 25. oktober, og det vil da være klart om forliket går gjennom, eller om det må gjøres endringer.

Chargepoint leverte sammen med en rekke andre ladeoperatører en innsigelse i forkant av høringen, hvor de skrev at andre selskaper ikke vil ha råd til å investere i nye ladeprodukter når en dominant aktør i markedet gjør slike investeringer med «straffepenger», og derfor ikke er begrenset av vanlige finansielle hensyn alle andre operatører må ta når de avgjør om det lønner seg å sette opp en ladestasjon.

Det amerikanske justisdepartentet har ifølge Wall Street Journal også hatt lignende bekymringer. De ønsker derfor at det må kreves at Volkswagen må gjøre investeringer som er «meningsfulle tillegg til dagens landskap», men at andre aktører sannsynligvis vil investere i nullutslipp de kommende årene, som vil sørge for at det er konkurranse i markedet.

Foreslår å gi uavhengig part ansvaret

I sin innsigelse påpeker Chargepoint at Volkswagen har mulighet til å drive vekk all konkurranse ved å tilby gratis eller subsidiert lading.

De har foreslått at dommeren kan utnevne en uavhengig bobestyrer som styrer et fond, eller at Volkswagen forbys å tilby lading under markedsnivå, skriver Reuters.

I forliket legges det opp til at Volkswagen ikke har lov til å bygge et proprietært ladenettverk slik Tesla har gjort, men utover dette har de anledning til å bygge hva slags ladere de ønsker, der de ønsker. Bare i California vil myndighetene ha mulighet til å legge noen føringer.

John Alan James, leder for Center for Global Governance, Reporting, and Regulation ved Pace University, sier til Wired at forliket er et eksempel på at myndighetene velger vinnere, eller at Volkswagen pålegger å velger vinnere.

Det virker for øvrig ikke som om det er sur stemning mellom Volkswagen og Chargepoint. I september åpnet de og BMW elektriske transportkorridorer med hurtigladere langs veier på vest- og østkystene.

Volkswagen må kompensere de som har kjøpt biler med de jukserammede TDI-motorene. Foto: Volkswagen

Må kompensere kundene

Volkswagen har bedt om at forliket, som omhandler biler med 2 liter-motorer, går igjennom. Om avtalen godtas, kan Volkswagen-kunder få en kompensasjon på mellom 5100 og 10 000 dollar (41 000 - 81 000 kroner).

Volkswagen ønsker å få dette gjennom selv om føderale myndigheter foreløpig ikke har godkjent modifikasjonene Volkswagen har foreslått for 482 000 kjøretøy som i dag er på veien i USA.

Om Volkswagen ikke kommer opp med en modifikasjon som myndighetene godtar, gjenstår bare ett alternativ: Å kjøpe tilbake hvert eneste av de rammede kjøretøyene på veien i USA.