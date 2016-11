Batterifergen har måttet stå over avganger. Nå er løsningen klar

Batterifergen Ampere sliter med å få ladet opp batteriene på enkelte dager og avganger. Nå må Norled ta grep.

Ampere har to batteripakker på til sammen 1 MWh og bare ni minutter til klattlading i hver ende.

På dager med mye vind og tett trafikk, er energibehovet noen ganger større enn det ladesystemet klarer å fylle på på de ni minuttene fergen har til rådighet ved hvert fergelei.

– Batteripakken vil i noen av disse situasjonene synke til et nivå der ferjen trenger noe ekstra ladetid, sier teknisk direktør i Norled, Sigvald Breivik til TU.

Ser på alternativer

Sammen med Siemens og batterileverandør Corvus har Norled satt i gang studier for å se hvordan de kan sikre bedre driftsregularitet.

– Det er ikke snakk om å skifte ut batteripakker, men eventuelt å sette inn noe mer batterikapasitet, og øke ladeffekten fra landsystemet i disse situasjonene hvor det er behov for ekstra lading. Vi har hatt noen bomladinger, enten fordi det har vært feil på linjenett, eller vi ikke har hatt lang nok tid til å lade tilstrekkelig, sier Breivik.

Gigantskip på landstrøm: Bruker like mye strøm i døgnet som en husstand gjør på et år

Ampere har ni minutter til lading mens dekket tømems og nye biler kjører på. Foto: Tore Stensvold

2,5 ganger rundt ekvator

Siden Ampere, som verdens første helelektriske bil- og passasjerferge ble satt i full drift i mars i fjor, har den tilbakelagt cirka 106.000 kilometer, eller en distanse tilsvarende 2,6 ganger rundt ekvator.

To ganger er batteritilstanden sjekket. Batteriene viser ikke tegn til uventet degenering.

– Det er ikke noe som skulle tilsi at batteriene ikke skal vare i de planlagte 10 år. Men vi tar en ny test i januar, som både klasseselskapet DNV GL krever og som vi selv har lagt inn i våre prosedyrer, sier Breivik.

Førstegenerasjon

Det er canadiske Corvus som har levert litium-ionebatteriene til Ampere. Batteriene tilhører førstegenerasjon. Corvus og alle andre leverandører har kommet med nye batterier med bedre indre sikkerhet mot «thermal runaway», eller overoppheting som kan føre til brann.

Det er imidlertid ikke fare for brann i dagens batteripakke om bord og batterirommene, en i hvert skrog, er behørig sikret.

Det er plass i begge batterirom til å etterinstallere noen flere batterimoduler.

Slik blir de nye hurtigrutene: – Nå går Norge i tet igjen, akkurat slik Amundsen og Nansen gjorde

Ett av de to batterirommene på Ampere fra byggingen ved Fjellstrand høsten 2014. Foto: Tore Stensvold

Ikke presset

Norled trengte ikke noen påpakning fra Statens vegvesen for å innse at de måtte gjøre tiltak for å sikre regulariteten på Lavik-Oppedal, opplyser Anders Sæternes, fergekoordinator i Statens vegvesen region vest.

– Vi har hatt samtaler med Norled om regulariteten, men ikke gitt noen pålegg. De har selv tatt initiativ til å se på hav de må gjøre, sier Sæternes til TU.

Han påpeker at batterifergen Ampere er resultat av en utviklingskontrakt og at det derfor må påregnes behov for gjøre tilpasninger underveis.

Mindre og billigere

Det har også skjedd mye med pris og energitetthet. En batteripakke på samme størrelse som i Ampere ville i dag antakelig kostet 30 prosent mindre og kunne inneholde hatt om lag 30 prosent mer energitetthet.

– Prisene går ned og energitetthet opp. Kjemien er den sammen, men leverandørene er blitt flinkere til å pakke celler og bygge moduler med høy sikkerhet og god temperaturkontroll, sier Breivik.

Denne fergen er revolusjonerende: Men passasjerene merker det knapt

Teknisk inspektør Geir Haaland i Norled i tavlerommet på Ampere. Foto: Tore Stensvold

Flere batteriferger

Ampere trafikkerer E39 Lavik Oppedal i Sogn og Fjordane. Overfarten er på cirka 20 minutter. Norled vant anbudet på 10 år fra 1. januar 2015.

Norled har foreløpig ikke vunnet noen av de nye fergeanbudene der krav om null- eller lavutslippsferger er satt som krav.

Fjord1 vant det som blir Norges andre store fergesamband med batteriferge, Anda-Lote på E39. Der blir det to stålferger med samme antall bilplasser som Ampere, dvs, 120 PBE samt 12 vogntog. Fergene bygges nå i Tyrkia.

Funksjonskrav

På spørsmål om økt behov for batterikapasitet på Ampere får betydning for andre batterifergeprosjekter, sier fergekoordinator Anders Sæternes i Vegvesenet at de kun stiller funksjonskrav.

Det innbefatter også krav om nok energi til et antall kryssinger uten lading.

Fjord1 har også vunnet flere fergekontrakter i Hordaland der noen blir elektriske og noen lavutslippsferger. Detaljer om de kontraktene er ikke opplyst.

Norsk selskap bak: Verdens første autonome skip i kommersiell drift

Fergekontrakter med lav- eller nullutslipp tildelt hittil

Sogn- og Fjordane: E39 Anda-Lote - 2 ferger, 100 % elektrisk

Rutepakke 1 Hordaland: 8 ferger - ukjent fordeling batteri/hybrid/bio- eller annen lavutslippsteknologi

Sør-Trøndelag: 4 ferger - to av dem batterihybrid (Flakk-Rørvik)

Kommende anbudsavgjørelser:

Møre- og Romsdal: To samband med 5 ferger

Hordaland: Fergepakker 2,3,4 og 5

Nordland: E6 Bognes-Skarberget (2 ferger) og Rv. 827 Drag-Kjøpsvik (1 ferge)