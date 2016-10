Syv fergesamband elektrifiseres

Høy grad av elektrifisering og redusert energibruk var avgjørende faktorer da Hordaland fylkeskommune valgte anbudet fra Fjord1.

– Dette viser at det grønne skiftet i maritim sektor ruller for fullt, sier Marius Gjerset i Miljøstiftelsen Zero.

Fjord1 scoret høyest på alle de tre tildelingskriteriene: Pris, miljø- og energieffektivitet. Fjord1 har i sitt tilbud forpliktet seg til å redusere energibruken med 60 prosent og CO2 utslippene med 87 prosent i forhold til dagens utslipp.

Støtte

Elektrifisering av ferjesambanda er en krevende oppgave som forutsetter store investeringer til nye fartøy og anlegg på land, men vil få betydelige bidrag både fra Enova og NOx-fondet, skriver Hordaland fylkeskommune i en pressemelding.

– Med denne kontrakten går en i hovedsak over til elektriske ferger og reduserer samtidig totalforbruket av drivstoff vesentlig, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun.

Zero er svært fornøyde med at denne kontrakten vil føre til at sju nye ferjesamband vil gi en 87 prosent reduksjon i CO2-utslippene og redusere energiforbruket med 60 prosent.

Offentlige går foran

Gjerset trekker fram betydningen av at det offentlige går foran som bestiller for å få utviklet nye klimaløsninger.

– Offentlige anskaffelser er helt avgjørende for å sette fart på denne utviklingen, og dette er et prakteksempel på hva vi kan få til når det offentlige stiller miljøkrav.

– Dette er resultater som er bedre enn de kravene som ble stilt i anbudet, så dette viser at tøffe krav kan gi enda bedre resultater i form av innovasjon og utslippskutt enn ventet. Det skjedde i Sør-Trøndelag, og skjer også nå i Hordaland, sier Gjerset.

Karensperiode for tildelingen varer fram til 31. oktober. Kontrakten vil signeres etter at karensperioden er over.