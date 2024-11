Dette uttalte han i et intervju med den ukrainske kringkasteren Suspilne, ifølge BBC.

– Det er klart at krigen kommer til å ta slutt tidligere med politikken til laget som nå skal lede Det hvite hus, sa presidenten.

Han refererte til telefonsamtalen han har hatt med Trump, og sa at denne hadde hatt et «positivt utbytte». Han mente at den påtroppende presidenten ikke sa noe som stred mot Ukrainas standpunkt.

Han la også til at Ukraina må gjøre alt for at krigen skal ta slutt i løpet av det neste året, gjennom diplomatiske instanser.