Xpeng lanserer P7 i Norge – med vingedører

Xpeng har lansert sin neste modell, P7, for det norske markedet.

Bilen kommer i tre varianter; Med bakhjulstrekk, firehjulstrekk og i en spesiell variant med «kråkevingedører», kalt P7 Wing edition.

Bilene kan bestilles fra 26. oktober, mens prøvekjøringer starter i midten av november. De første kundebilene leveres i desember.

Prisene starter på 447.208 kroner for varianten med bakhjulstrekk, 507.208 kroner for varianten med firehjulstrekk og 599.900 kroner for varianten med vingedører.

Alle utgavene har 80 kilowattimer batteri, som gir noe forskjellig uttelling på rekkevidde. Lengst er den med bakhjulstrekk: 530 kilometer. Med firehjulstrekk faller det til 470 kilometer, men dette skal være likt enten man velger vingemodellen eller ei.

De som blar opp en ekstra hundretusenlapp, får også vingedører om de ønsker det på Xpeng P7. Foto: Marius Valle

Bilen gjør null til hundre på 6,7 sekunder med bakhjulstrekk og 4,5 sekunder med firehjulstrekk. Motoreffekten er henholdsvis 196 og 316 kilowatt.

P7 har CCS-hurtiglading og kan lades 120 kilometer på et kvarter, ifølge Xpeng. Ellers er dette en forholdsvis stor bil, 4,9 meter lang og 1,9 meter bred, noe lengre og bredere enn storselgeren Tesla Model 3.

Vårt førsteinntrykk etter å ha sittet i bilen, er at den oppleves forholdsvis romslig innvendig.

En håndfull vingebiler

Den bevingede utgaven er for øvrig kun tilgjengelig i Norge inntil videre, og den skal kun selges i et begrenset antall, ifølge Xpeng Norge. I første omgang leveres kun ti eksemplarer.

Den fås i tre farger: gul, rød og grå, og har setesømmer i de samme fargene. Den har også noen ekstra sensorer sammenlignet med den vanlige varianten, som har 31 sensorer, inkludert radar, ultralydsensor og kameraer.

Det er Motor Gruppens datterselskap XBI som står for salget av P7 her i landet. De har nå 16 butikker i Sør-Norge og 20 serviceverksteder. Når de kommer seg nordover, er uklart, men ifølge daglig leder Rune Hofflund Gjerstad i XBI vil det skje etter hvert.

XBI-leder Rune Hofflund Gjerstad (til venstre) og Xpengs norgessjef Christian Hem. Foto: Marius Valle

Ønsker å være topp tre innen 2026

Ambisjonene er ikke små: Innen utgangen av 2025 forventer Xpeng å være blant de tre største bilmerkene i landet. Akkurat nå er ikke halvledermangelen noe stort problem for bilmerket, hevder XBI-sjefen, som fremhever at de har god tilgang på biler.

Han viser til svært kort leveringstid på den eksisterende modellen G3, som har vært i salg siden desember 2020. Den kan fås på dagen og har så langt blitt solgt i rett over 410 eksemplarer.

– Er ikke biler tilgjengelig for levering på dagen egentlig et uttrykk for lav etterspørsel?

– Nei. Forhandlerne har nettopp startet salget av G3 og kjøpt partier av biler gjennom sommeren. Så er disse bilene kjørt ut til forhandlerne. Det er derfor den er på lager. Interessen har vært økende, sier Gjerstad i XBI.

Etter lanseringen i 2020 har Xpeng fått ny importør, og eksisterende butikker har avsluttet salget av Xpeng G3. Gjerstad sier at det bare er et lite parti biler som stammer fra utgående forhandlere.

P7 fås også med helt vanlige dører. Foto: Marius Valle

Vil ikke ut med antall reservasjoner

Interessen for P7 skal også være bra, skal vi tro Xpeng og XBI. Hvor mange biler som er forhåndsreservert siden muligheten ble åpnet i sommer, ønsker ikke Gjerstad å si noe om, men han sier at det er god interesse og at kurven peker oppover.

Førermiljøet i Xpeng P7. Foto: Marius Valle

De første P7-ene er i landet, men det første partiet er demobiler. De første kundebilene skal leveres til kundene i desember. Dette skipet er lastet med både bak- og firehjulsdriftvariantene. Wing-varianten kommer over nyttår, tidligst i januar, men i alle fall i løpet av første kvartal, forklarer Xpeng-sjef Christian Hem.

– Norges største elbilmerke, Tesla, har så langt i år solgt 14.240 biler i Norge. Er det slike tall dere ser for dere når dere sier at dere skal være blant de tre største bilmerkene i Norge i 2025?

– Vi må selge 10.000-15.000 biler i året for å havne på pallen. Da må vi ha riktige modeller, riktig pris, og riktig markedsføring. Vi håper og tror at markedet vil verdsette bilene, sier Gjerstad.

Trekker på lang erfaring fra bransjen

Motor Gruppen, som eier XBI, er importør av flere bilmerker i Norge. Renault, Mitsubishi, Dacia og nå sist Hongqi og Xpeng. Selve XBI består av seks personer så langt, men Gjerstad forklarer at de som en del av Motor Gruppen trekker på gruppens erfaringsgrunnlag innen alt fra logistikk til garantihenvendelser.

Bilen later til å være romslig. Her fra baksetet. Foto: Marius Valle

En utfordring med biler som importeres fra Kina, er at det kan ta forholdsvis lang tid fra bilen produseres til den leveres i Norge. Derfor har for eksempel importøren av de kinesiske bilene BYD Tang og Maxus Euniq i praksis ingen mulighet for skreddersydde biler, slik mange gjerne er vant med fra europeiske bilmerker.

XBI har samme modell og importerer ferdig spesifiserte biler basert på forventet etterspørsel heller enn håndfaste bestillinger. Dette er for så vidt noe Motor Gruppen har holdt på med i 50 år, via import fra Japan. Gjerstad sier at dette dermed ikke er nytt for dem og at de alltid har etterstrebet å ha et lite antall modeller i utvalget. Jobben er heller å sørge for at de er riktig spesifisert for norsk smak.