Danmark kan få kontroversiell oljeutvinning på land

Et nederlandsk oljeselskap skaper furore i Danmark etter å ha søkt om tillatelse til å lete etter og utvinne olje fra skiferlag i Danmark. Det skriver Ingeniøren på sine nettsider.

Dersom den danske klimaministeren Lars Chr. Lilleholt aksepterer søknaden, kan dette bli neste steg mot at den kontroversielle fracking-teknologien blir tatt i bruk i landbaserte olje- og gassfelt i Danmark.

Fracking – eller hydraulisk frakturering – er en metode som blant annet blir brukt i skiferfeltene på land i USA. De svært tette skiferformasjonene under bakken blir sprukket opp ved at man benytter store mengder vann, sand og kjemikalier under trykk.

Dette får hydrokarbonene til å bevege seg lettere, noe som gjør at det er mulig å utvinne oljen og gassen.

Tror ikke det blir lønnsomt

Det er det nederlandske selskapet Nail Resources som ønsker å lete etter petroleum over et større område i Lolland og Falster. Ifølge Ingeniøren var det ventet at ministeren kom til å godkjenne planene fra oljeselskapet tidligere i sommer, men behandlingen av saken har blitt utsatt, blant annet på grunn av politisk motstand.

Ifølge en redegjørelse fra Energistyrelsen i Danmark, har ikke Nail Resources tidligere hatt eierandeler knyttet til leting etter olje og gass.

Likevel pekes det på at undersøkelsene som skal gjøres vil føre til ny kunnskap i det aktuelle området. Tidligere undersøkelser i området har ikke gitt kommersielle funn av olje eller gass.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets. Foto: Nordea

Oljeanalytiker i Nordea Markets, Thina Saltvedt, sier til Teknisk Ukeblad at hun synes det hele høres svært underlig ut, selv om Danmark har skiferformasjoner med potensielle petroleumsforekomster.

– Man har sett på skiferproduksjon i Danmark tidligere, men da var det snakk om gass. De har skiferformasjoner, men det er usikkert hvor mye det er mulig å ta opp på en lønnsom måte, sier hun.

Saltvedt peker på at det tidligere har vært interesse for skiferfelt både i Polen og i Sør-Sverige, men at de aktuelle selskapene konkluderte med at det ikke var lønnsomt. Hun tror ikke det kommer til å bli lønnsomt i Danmark heller.

Som det norske oljeparadokset

Det hun derimot stusser mer på, er at det jobbes med fracking-planer samtidig som debatten i Danmark i stor grad dreier seg om hvordan landet skal bevege seg i en grønnere retning.

– Så skal man starte med oljeboring på land? Det virker for meg bare veldig, veldig rart. Det er det samme paradokset som i Norge, med åpningen av nye, store områder for leting etter olje, sier hun.

Saltvedt sier også at det ikke er rart at det blir mye bråk rundt de danske planene.

– Det er en del negative miljøeffekter ved fracking. Noe av det kan man håndtere. Men fra produksjonen i USA har man har sett både høyt metanutslipp, men også at det har bidratt til å skape jordskjelv, sier hun.

TU i fracking-land: Fracking, forurensning og fyllekjøring i Eagle Ford

Store gjenværende mengder

I USA har hydraulisk frakturering vært i bruk over lenger tid og var essensiell i den såkalte skiferrevolusjonen, der de ukonvensjonelle ressursene har bidratt sterkt til USAs totale petroleumsproduksjon.

Men metoden har, som Saltvedt nevner, vært kontroversiell. Blant annet har det i enkelte områder med skiferproduksjon blitt en markant oppgang i antall jordskjelv.

I 2014 opplevde Oklahoma hele 585 jordskjelv med en styrke på over 3, mot 109 året før. Før 2008 var det bare et par jordskjelv i året i delstaten.

Ifølge forskere ved Oklahoma Geological Survey (OGS) var det «svært sannsynlig» at den voldsomme økningen i antall jordskjelv skyldes olje- og gassutvinning ved hjelp av fracking.

Det er dog mye som tilsier at teknologiutvikling for skifer-ressursene vil fortsette. Årsaken er helt enkelt at av verdens gjenstående ukonvensjonelle petroleumsressurser er på om lag 500 milliarder fat. Dette inkluderer blant annet USA, Argentina, Australia, Kina og Russland, ifølge Rystad Energy.