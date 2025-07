Politiet: 15-åring siktet for bussbrannen – alle passasjerer gjort rede for

Politiet har siktet en gutt på 15 år etter bussbrannen i Follo lørdag. De opplyser samtidig om at alle passasjerene er gjort rede for.

Gutten er også siktet for brukstyveri av motorvogn, opplyser politiet søndag formiddag.

– Vi har pågrepet og siktet en person i forbindelse med brannen på bussen, sa politiets operasjonsleder, Atle Vesttorp, til VG lørdag.

Like etter sendte Vesttorp ut en melding til pressen der han bekrefter dette.

– I forbindelse med brannen er det pågrepet en person som mistenkes for å ha noe med brannen å gjøre. Av hensyn til etterforskningen vil det ikke bli gitt ytterligere kommentarer rundt dette nå i kveld, skriver han.

Ifølge politiets innsatsleder på stedet, Sindre Dahlstrøm, var det blant annet vitneopplysninger fra passasjerer og andre som førte etterforskerne på sporet av den mistenkte.

– Vi mener å kunne knytte ham til at det har startet en brann i bussen. Hva som videre har skjedd i bussen, ønsker vi ikke å gå ut med nå, sier Dahlstrøm til NRK.

Ifølge innsatslederen ser det ut til at den mistenkte har vært om bord i bussen da det begynte å brenne.

Tre alvorlig skadet

Tre personer ble brakt til sykehus med alvorlige brannskader. Det var en seks år gammel diesel-rutebuss som det begynte å brenne i like etter klokken 18 lørdag. Det var rundt 15 personer i bussen.

– Tre personer er fraktet til sykehus med alvorlige skader, skriver operasjonsleder Vesttorp i en melding til pressen.

Seks andre personer er transportert til legevakten.

Det var klokken 18.05 som politiet fikk melding om brannen og at flere personer var skadet.

– Det er pluss minus 15 personer som har vært om bord i bussen og det jobbes med å få oversikt over hvem som har vært på bussen og om alle har kommet seg ut, sa operasjonsleder Vesttorp til NTB like etter at de første politipatruljene hadde kommet til stedet.

Senere på kvelden opplyste politiet at ingen var savnet etter brannen.

Overtent

Da nødetatene ankom, var bussen fullstendig overtent.

– Brannen skal ha startet helt bak i bussen og spredd seg raskt videre, sier innsatsleder Dahlstrøm ifølge VG.

Det ble sendt både luftambulanse og redningshelikopter til stedet.

Rundt klokka 19 opplyste brannvesenet til VG at de har fått slått ned alle flammene, men at det fortsatt er en del damp og røyk fra bussen.

Fylkesvei 155, Enebakkveien, er helt stengt på brannstedet, omtrent ved nummer 692.

Rute 550 fra Oslo til Enebakk

Det er Vy som er busselskapet som drifter den rammede ruten for kollektivselskapet Ruter.

– Dette var en buss på rute 550 fra Oslo til Enebakk kirke, forteller kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NTB.

Ifølge Ruter-appen hadde bussen avgang fra Oslo bussterminal klokken 17.25.

– Dette er en Iveco dieselbuss som har brent. Selv om vi kjører mye buss, er det ikke ofte dette skjer, sier han videre.

Den aktuelle bussen ble registrert første gang i 2019. Vy bistår nå politiet med blant annet teknisk informasjon om bussen.

– Vårt fokus nå er å ta vare på våre ansatte og bistå kommunen som har ansvar for de av passasjerene som eventuelt trenger hjelp, sier Lundeby.

Både Statens havarikommisjon for transport og kriminalteknikere fra politiet er på vei til stedet.