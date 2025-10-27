Geologer har gjennomført 3D-skanning av rasstedet på Carl Berner

Geologer har foretatt geoteknisk skanning for å lage et 3D-bilde av rasområdet ved Carl Berner. Fortsatt er det uvisst når studenter og andre kan flytte hjem.

Skanningen bekreftes av Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) overfor NTB. Som grunneier har de ansvaret for å bestille skanningen. Allerede søndag etter raset anbefalte NGI at det raskt burde gjennomføres en laserskanning av området for å kunne lage et 3D-bilde av skredet.

– SiO har med bistand fra Norsk geoteknisk institutt foretatt befaring på skadestedet og geoteknisk skanning i samarbeid med politiet i dag. Resultatene er ikke klare ennå, sier kommunikasjonsdirektør Nina Langeland.

NGI sier et 3D-bilde av skredet vil gi et bedre grunnlag for vurderingen av sikkerheten. Først da vil man kunne si noe om når folk kan hente saker eller flytte tilbake.