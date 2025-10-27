Abonner

Geologer har gjennomført 3D-skanning av rasstedet på Carl Berner

Mandag ettermiddag foregikk skanning av rasområdet i en skråning mellom Carl Berner studenthus i Hasleveien og flere boligblokker på oversiden i Sukkertoppveien
Mandag ettermiddag foregikk skanning av rasområdet i en skråning mellom Carl Berner studenthus i Hasleveien og flere boligblokker på oversiden i Sukkertoppveien Foto: Terje Pedersen/NTB
NTB
27. okt. 2025 - 15:42

Geologer har foretatt geoteknisk skanning for å lage et 3D-bilde av rasområdet ved Carl Berner. Fortsatt er det uvisst når studenter og andre kan flytte hjem.

Skanningen bekreftes av Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) overfor NTB. Som grunneier har de ansvaret for å bestille skanningen. Allerede søndag etter raset anbefalte NGI at det raskt burde gjennomføres en laserskanning av området for å kunne lage et 3D-bilde av skredet.

– SiO har med bistand fra Norsk geoteknisk institutt foretatt befaring på skadestedet og geoteknisk skanning i samarbeid med politiet i dag. Resultatene er ikke klare ennå, sier kommunikasjonsdirektør Nina Langeland.

NGI sier et 3D-bilde av skredet vil gi et bedre grunnlag for vurderingen av sikkerheten. Først da vil man kunne si noe om når folk kan hente saker eller flytte tilbake.

Sandra Borch (Sp) varsler kontrollsak.
