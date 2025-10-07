Abonner
Vindkraft gir lavere priser

Tallene i Nøland og Kyllingstads skrivebordsøvelse må være på en helt annen planet enn tallene til de som faktisk jobber med konkrete vindkraftprosjekter.

Lars Tennbakk Bockman, Fornybar Norge
Lars Tennbakk Bockman, Fornybar Norge Foto: Fornybar Norge
Lars Tennbakk Bockman, næringspolitisk rådgiver i Fornybar Norge
7. okt. 2025 - 13:03

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

I sitt debattinnlegg tidligere i høst skrev professor Jonas Kristiansen Nøland og kraftanalytiker Vegard Eiane Kyllingstad at utbygging av vindkraft kom med en rekke skjulte kostnader som havner på vanlige folks strømregning.

Jeg påpekte at flere av disse kostnadene tas av vindkraftverkene selv.

sitt svarinnlegg skriver de at disse kostnadene faller på utbygger, men at prisene påvirker hvilken markedspris produsenten må se for seg for å tørre å investere.

Kostnadene ved vindkraft skal altså ifølge forskerne øke strømprisen – nå fordi den ikke bygges.

Jeg er glad for at vi er enige om at nye vindkraftverk vil medføre lavere strømpriser for forbrukerne.

Men det Nøland og Kyllingstad tilsynelatende ikke ser, er at denne logikken slår beina under det opprinnelige regnestykket deres.
I sitt første innlegg kom de frem til en «reell» produksjonskostnad for vindkraft på 108 øre/kWh. Ser vi kun på de kostnadene som helt klart faller på vindkraftverkene (inkludert nettkostnad) gir regnestykket deres en kostnad på 76 øre/kwh. I tillegg må vindkraftverkene dekke deler av balansekostnadene.

Problemet er at verken Statnett eller NVE tror på slike strømpriser fremover. Likevel er det stor interesse for å bygge ut vindkraft uten subsidier i Norge.

Tallene i Nøland og Kyllingstads skrivebordsøvelse må altså være på en helt annen planet enn tallene til de som faktisk jobber med konkrete prosjekter. Ellers hadde de ikke gått videre med prosjektene.
Da må man spørre om øvelsen har en verdi i det hele tatt.

energi
