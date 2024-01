Vil tildele nye oljelisenser om få dager

– Den neste tildelingsrunden blir kunngjort om ikke mange dagene, sier energiminister Terje Aasland (Ap), og viser til den årlige tildelingen av forhåndsdefinerte områder (TFO) på norsk sokkel.

Det er tildeling av nye oljelisenser i de mest modne områdene i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

Statsråden var onsdag til stede i den muntlige spørretimen på Stortinget. Her sa han videre at det er disse årlige tildelingene som er regjeringens hovedretning for tildeling av nye områder, og at dette svarer på oljeindustriens behov for utvikling.

Nye blokker

– Det er i TFO-rundene vi har de modne og mest interessante områdene. TFO 2023 skal vi tildele i løpet av noen få dager, hvor det er utlyst 92 nye blokker, og gir tilgang på areal som industrien etterspør, fortsetter Aasland, og legger til at han oppfatter at det er både optimisme og god aktivitet i næringen.

Han understreker at nærhet til infrastruktur er viktig, spesielt for å kunne sørge for å kunne levere gass til Europa.

– Norge skal være en langsiktig og stabil leverandør, særlig på gass, sier han.

For de nummererte konsesjonsrundene, som tar for seg de mindre modne områdene av norsk sokkel, har regjeringen en avtale med SV om at det ikke skal utlyses nye runder i denne stortingsperioden.

– Det har også vært liten interesse for disse, påpeker energiministeren.

25 selskaper

I TFO 2023, som snart skal tildeles, er områdene utvidet med 92 nye blokker. De nye blokkene som er lagt til ligger nordvest i Norskehavet og vest i Barentshavet.

Da søknadsfristen var gått ut i august hadde departementet mottatt søknader fra til sammen 25 selskaper: